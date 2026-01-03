El mandatario estadounidense Donald Trump describió la operación como “audaz” y subrayó que solo Estados Unidos estaba en capacidad de ejecutarla, dada la magnitud de la coordinación, la precisión y el nivel de integración requerido entre múltiples componentes militares y de inteligencia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cayó Nicolás Maduro: Donald Trump confirmó que fue capturado y extraído desde Venezuela)

Señaló que incluso el término integración “se queda corto” frente a la enorme complejidad del despliegue, que implicó la participación simultánea de múltiples plataformas aéreas y unidades especializadas que debían converger en el momento y lugar exactos para cumplir el objetivo sin perder el elemento de sorpresa.

De acuerdo con su relato, cualquier falla en uno solo de los componentes habría comprometido el éxito de toda la misión. Por ello, insistió en que la planificación contempló diversos escenarios y que el margen de error debía reducirse al mínimo.

Lee También

“El fracaso nunca es una opción para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos”, afirmó, al reconocer el riesgo asumido por el personal involucrado y la responsabilidad asociada a una operación de esta naturaleza.

El presidente destacó el compromiso de quienes participaron directamente en el operativo, mencionando que los tripulantes y efectivos desplegados estaban dispuestos a asumir riesgos significativos para proteger a sus compañeros en tierra y en el aire.

Relató que las tripulaciones que volaron hacia Caracas estaban dispuestas a asumir riesgos significativos para proteger a las tropas desplegadas en tierra y a los equipos que se movilizaban en helicóptero. Indicó que, durante varios meses, unidades de inteligencia hacer un seguimiento detallado de los movimientos y rutinas de Nicolás Maduro, con el fin de comprender su entorno y sus patrones de comportamiento: ¿dónde vivía?, ¿cómo se desplazaba?, ¿qué comía?, ¿cómo se vestía? e incluso cuál era su mascota favoritas.

Según explicó, hacia comienzos de diciembre las fuerzas ya se encontraban en completa preparación, a la espera de la convergencia de distintos factores operativos. En sus declaraciones, Trump afirmó que, luego de meses de trabajo, los equipos habían logrado vigilar con precisión los hábitos y condiciones del líder venezolano.

Añadió que la planificación de la operación incluyó la evaluación de múltiples escenarios, con el propósito de escoger una fecha que permitiera minimizar los riesgos para la población civil y, al mismo tiempo, maximizar el elemento de sorpresa.

Relató que la fase previa incluyó un prolongado trabajo de inteligencia durante varios meses, en el que se analizaron de manera sistemática los movimientos, rutinas y entorno del líder venezolano. Este seguimiento buscaba comprender su dinámica cotidiana y los factores que incidían en su seguridad, con el propósito de reducir al máximo los riesgos operativos.

Según explicó, hacia comienzos de diciembre los equipos ya contaban con la preparación necesaria y permanecían en estado de alistamiento, a la espera de que confluyeran las condiciones políticas, climáticas y logísticas adecuadas. En sus palabras, la elección de la fecha era un elemento determinante, tanto para maximizar el factor sorpresa como para minimizar el potencial de afectación a la población civil.

Mencionó que, en países tropicales como Venezuela, el clima juega un papel relevante y que las festividades de fin de año también influyen en los patrones de movilidad y concentración de personas.

El día específico de la misión fue seleccionado, según indicó, con el propósito de reducir riesgos colaterales y garantizar el mayor control posible sobre el desarrollo de los acontecimientos. Las fuerzas permanecieron en alerta hasta que se verificó la alineación de las condiciones requeridas.

En ese contexto, relató que, una vez tomada la decisión, impartió la orden de proceder y dirigió un mensaje de respaldo al personal participante, deseándoles éxito y encomendando la misión a la protección divina. Ese mensaje, señaló, fue transmitido a todas las unidades involucradas.

Trump remarcó que la operación fue el resultado de una planificación prolongada, de la cooperación entre distintas capacidades militares y de inteligencia, y de la actuación coordinada de numerosos equipos. Enfatizó que el objetivo principal fue ejecutar la acción con el mayor grado posible de control, preservando la seguridad del personal desplegado y reduciendo los riesgos para la población civil, dentro de un contexto que calificó como altamente complejo y sensible para la región.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.