La madrugada del sábado 3 de enero de 2026, una operación militar de gran escala lanzada por el gobierno de los Estados Unidos irrumpió en territorio venezolano y culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La acción, descrita como de alta precisión y coordinada por fuerzas élite, generó conmoción inmediata tanto en Caracas como en otras regiones del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Cómo se vestía? ¿Cuál era su mascota favorita? EE. UU. dice qué detalles fueron claves para caída de Maduro)

Horas después del despliegue, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó públicamente el éxito del operativo a través de su red social, donde informó que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y trasladados fuera de Venezuela. El anuncio fue replicado por medios internacionales y abrió un amplio debate político y diplomático sobre el alcance y las implicaciones de la intervención.

Durante la madrugada, el estruendo de explosiones y el sobrevuelo de aeronaves se sintieron con fuerza en diversos sectores de Caracas y otros estados del país. Testimonios ciudadanos recogidos por medios locales y agencias internacionales describieron escenas de incertidumbre, alarma y confusión, en medio de reportes sobre detonaciones intermitentes y cierre de zonas estratégicas.

Lee También

Ante lo ocurrido, ha cobrado relevancia la predicción realizada meses atrás por Mhoni Vidente sobre el futuro de Nicolás Maduro, la cual varios sectores han retomado tras los recientes acontecimientos.

Las predicciones de Mhoni Vidente sobre el futuro de Maduro, meses antes del atentado

Mientras el escenario político se desarrollaba con rapidez, en el ámbito esotérico varias figuras recordaron predicciones previas relacionadas con el destino del mandatario venezolano. Entre ellas destacó la reconocida astróloga Mhoni Vidente, quien días antes del operativo había asegurado que “antes del 10 de enero” Maduro se vería acorralado por la pérdida de respaldo de sus aliados más cercanos.

Según su vaticinio, el quiebre interno sería decisivo: “La gente lo dejó solo, los militares lo declaran no servible”, anticipando además un escenario de ruptura política y el ascenso de nuevas figuras opositoras, entre ellas María Corina Machado.

En pronunciamientos anteriores, Mhoni también había afirmado que noviembre sería un mes crítico para el mandatario, vinculando su cumpleaños número 63 —el 23 de ese mes— con un eventual “regalo” en forma de detención impulsada desde sectores judiciales en Estados Unidos. De acuerdo con su lectura, el interés internacional no sería eliminarlo, sino mantenerlo con vida “como un trofeo”, para que —según dijo— revelara información sobre presuntos aliados y estructuras políticas.

La astróloga sostuvo que “los días de Maduro están contados” y que su celebración de cumpleaños sería “más amarga que nunca”. Asimismo, aseguró que la llegada de actores internacionales al país podría impulsar procesos de recuperación institucional y social, especialmente en Caracas, lo que —en su visión— marcaría un punto de inflexión en el panorama venezolano.

Mientras tanto, analistas políticos advierten que el nuevo escenario abre interrogantes sobre la transición de poder, la estabilidad regional y la respuesta de la comunidad internacional frente a los acontecimientos más recientes.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.