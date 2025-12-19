Este fin de semana se presenta como un poderoso portal de cierre y renacimiento espiritual. La energía de la Luna Negra en Sagitario impulsa a revisar creencias profundas, mientras el Solsticio de Invierno simboliza el retorno de la luz tras la oscuridad.

A esto se suma el inicio de Yule, celebración ancestral de nuevos comienzos, y la tradicional Novena del Divino Niño Dios, que fortalece la fe, la esperanza y la intención consciente.

Es un momento ideal para detenerse, reflexionar y sembrar deseos desde la claridad interior. La energía favorece procesos de depuración emocional, reconciliación personal y renovación espiritual. Cada signo recibe una guía especial para transitar estos días con mayor conciencia.

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 20 al 21 de diciembre, brindando una guía especial para esta semana.

ARIES

Amor: conversaciones sinceras redefinen el rumbo en pareja; si estás soltero/a, reflexionas sobre el vínculo que deseas atraer.

Salud: baja el ritmo y escucha tu cuerpo.

Prosperidad: organiza tus planes antes de avanzar.

Decreto: Divino Niño, dame claridad para actuar desde la paz y no desde la prisa.

TAURO

Amor: la estabilidad se fortalece con hechos concretos; atraes desde la calma.

Salud: atiende tensiones físicas acumuladas.

Prosperidad: ajustes financieros traen tranquilidad.

Decreto: Divino Niño, sostén mi camino en seguridad y abundancia constante.

GÉMINIS

Amor: el diálogo honesto sana; una nueva conexión nace desde la palabra consciente.

Salud: la mente pide descanso y silencio.

Prosperidad: enfoca ideas y evita dispersarte.

Decreto: Divino Niño, ordena mis pensamientos y decisiones.

CÁNCER

Amor: el cuidado mutuo fortalece vínculos; tu intuición guía elecciones sanas.

Salud: protege tu energía emocional.

Prosperidad: estabilidad al confiar en tu sentir.

Decreto: Divino Niño, bendice mi hogar con amor y paz.

LEO

Amor: equilibrio entre dar y recibir; atraes desde la autenticidad.

Salud: evita exigirte de más.

Prosperidad: cierra pendientes antes de iniciar algo nuevo.

Decreto: Divino Niño, ayúdame a brillar sin perder humildad.

VIRGO

Amor: acuerdos prácticos fortalecen la relación; claridad emocional en soltería.

Salud: mejora al ordenar hábitos.

Prosperidad: la planificación consciente da frutos.

Decreto: Divino Niño, dame serenidad para confiar en el proceso.

LIBRA

Amor: poner límites sana vínculos; redefinir expectativas transforma tu panorama.

Salud: cuida tu equilibrio mental.

Prosperidad: decisiones justas estabilizan.

Decreto: Divino Niño, guía mis elecciones hacia la armonía.

ESCORPIO

Amor: una verdad sale a la luz para sanar.

Salud: proceso de depuración interna.

Prosperidad: cerrar ciclos abre nuevas oportunidades.

Decreto: Divino Niño, ayúdame a soltar lo que ya cumplió su ciclo.

SAGITARIO

Amor: replanteas creencias sobre el amor y los vínculos.

Salud: cuida el desgaste mental.

Prosperidad: redefine metas antes de avanzar.

Decreto: Divino Niño, alinea mi camino con mi verdad profunda.

CAPRICORNIO

Amor: el compromiso se fortalece; surge un interés serio.

Salud: descanso necesario tras un año exigente.

Prosperidad: estabilidad construida con constancia.

Decreto: Divino Niño, bendice mis esfuerzos y disciplina.

ACUARIO

Amor: se renueva la complicidad; conexión desde la afinidad mental.

Salud: equilibra acción y pausa.

Prosperidad: ideas nuevas comienzan a materializarse.

Decreto: Divino Niño, inspírame a crear desde la libertad.

PISCIS

Amor: la comprensión profunda sana diferencias; pon límites claros.

Salud: protege tu campo emocional.

Prosperidad: fluyes cuando confías en la vida.

Decreto: Divino Niño, lléname de fe y paz interior.