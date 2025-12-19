Este fin de semana se presenta como un poderoso portal de cierre y renacimiento espiritual. La energía de la Luna Negra en Sagitario impulsa a revisar creencias profundas, mientras el Solsticio de Invierno simboliza el retorno de la luz tras la oscuridad.
A esto se suma el inicio de Yule, celebración ancestral de nuevos comienzos, y la tradicional Novena del Divino Niño Dios, que fortalece la fe, la esperanza y la intención consciente.
Es un momento ideal para detenerse, reflexionar y sembrar deseos desde la claridad interior. La energía favorece procesos de depuración emocional, reconciliación personal y renovación espiritual. Cada signo recibe una guía especial para transitar estos días con mayor conciencia.
Horóscopo de la semana para todos los signos del Zodiaco
La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 20 al 21 de diciembre, brindando una guía especial para esta semana.
ARIES
Amor: conversaciones sinceras redefinen el rumbo en pareja; si estás soltero/a, reflexionas sobre el vínculo que deseas atraer. Salud: baja el ritmo y escucha tu cuerpo. Prosperidad: organiza tus planes antes de avanzar. Decreto: Divino Niño, dame claridad para actuar desde la paz y no desde la prisa.
TAURO
Amor: la estabilidad se fortalece con hechos concretos; atraes desde la calma. Salud: atiende tensiones físicas acumuladas. Prosperidad: ajustes financieros traen tranquilidad. Decreto:Divino Niño, sostén mi camino en seguridad y abundancia constante.
GÉMINIS
Amor: el diálogo honesto sana; una nueva conexión nace desde la palabra consciente. Salud: la mente pide descanso y silencio. Prosperidad: enfoca ideas y evita dispersarte. Decreto: Divino Niño, ordena mis pensamientos y decisiones.
CÁNCER
Amor: el cuidado mutuo fortalece vínculos; tu intuición guía elecciones sanas. Salud: protege tu energía emocional. Prosperidad: estabilidad al confiar en tu sentir. Decreto: Divino Niño, bendice mi hogar con amor y paz.
LEO
Amor: equilibrio entre dar y recibir; atraes desde la autenticidad. Salud: evita exigirte de más. Prosperidad: cierra pendientes antes de iniciar algo nuevo. Decreto: Divino Niño, ayúdame a brillar sin perder humildad.
VIRGO
Amor: acuerdos prácticos fortalecen la relación; claridad emocional en soltería. Salud: mejora al ordenar hábitos. Prosperidad: la planificación consciente da frutos. Decreto:Divino Niño, dame serenidad para confiar en el proceso.
LIBRA
Amor: poner límites sana vínculos; redefinir expectativas transforma tu panorama. Salud: cuida tu equilibrio mental. Prosperidad: decisiones justas estabilizan. Decreto: Divino Niño, guía mis elecciones hacia la armonía.
ESCORPIO
Amor: una verdad sale a la luz para sanar. Salud: proceso de depuración interna. Prosperidad: cerrar ciclos abre nuevas oportunidades. Decreto: Divino Niño, ayúdame a soltar lo que ya cumplió su ciclo.
SAGITARIO
Amor: replanteas creencias sobre el amor y los vínculos. Salud: cuida el desgaste mental. Prosperidad: redefine metas antes de avanzar. Decreto: Divino Niño, alinea mi camino con mi verdad profunda.
CAPRICORNIO
Amor: el compromiso se fortalece; surge un interés serio. Salud: descanso necesario tras un año exigente. Prosperidad: estabilidad construida con constancia. Decreto: Divino Niño, bendice mis esfuerzos y disciplina.
ACUARIO
Amor: se renueva la complicidad; conexión desde la afinidad mental. Salud: equilibra acción y pausa. Prosperidad: ideas nuevas comienzan a materializarse. Decreto: Divino Niño, inspírame a crear desde la libertad.
PISCIS
Amor: la comprensión profunda sana diferencias; pon límites claros. Salud: protege tu campo emocional. Prosperidad: fluyes cuando confías en la vida. Decreto: Divino Niño, lléname de fe y paz interior.