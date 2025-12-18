El siguiente es el orden de la novena de Navidad en el tercer día, con lo que se sigue una conmemoración de 9 jornadas consecutivas hasta el 24 de diciembre:

Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro hijo, la mejor prenda de vuestro amor para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En torno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado; suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén.

(Se reza tres veces el Gloria al Padre).

Día tercero

Así había comenzado su vida encarnada el Niño Jesús. Consideremos el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado, adorándolos profundamente. Admirado en el primer lugar en el alma de ese Divino Niño, considerarnos en ella la plenitud de su gracia santificadora; la de su ciencia beatífica, por lo cual desde el primer momento de su vida vio la divina esencia más claramente que todo los ángeles y leyó lo pasado y el porvenir con todos sus arcanos conocimientos.

No supo por adquisición nada que no supiese por infusión desde el primer momento de su ser; pero Él adoptó todas las enfermedades de nuestra naturaleza a que dignamente podía someterse, aun cuando no fuese necesario para la grande obra que debía cumplir. Pidámosle que sus divinas facultades suplan la debilidad de las nuestras y les den nueva energía; que su memoria nos enseñe a recordar sus beneficios, su entendimiento a pensar en Él, su voluntad, a no hacer sino lo que Él quiere y en servicio suyo.

Del alma del Niño Jesús pasemos ahora a su cuerpo, que era un mundo de maravillas, una obra maestra de la mano de Dios. No era, como el nuestro, una traba para el alma; era, por el contrario, un nuevo elemento de santidad. Quiso que fuese pequeño y débil como el de los niños, y sujeto a todas las incomodidades de la infancia, para asemejarse más a nosotros y participar de nuestras humillaciones.

El Espíritu Santo formó ese cuerpecillo divino con tal delicadeza y tal capacidad de sentir, que pudiese sufrir el exceso para cumplir la grande obre de nuestra redención.

La belleza de ese cuerpo divino fue superior a cuanto divino fue superior a cuanto se ha imaginado jamás; la divina sangre que por sus venas empezó a circular desde el momento de la encarnación es la que lava todas las manchas del mundo culpable. Pidámosle que lave las nuestra en el sacramento de la penitencia, para que el día de su Navidad nos encuentre purificados, perdonados y dispuestos a recibirle con amor y provecho espiritual.

Oración a la santísima virgen

Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya.

Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo.

¡Oh dulcísima Madre! Comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que guardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén.

(Se reza nueve veces el Avemaría).

Oración a San José

¡Oh Santísimo San José! Esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza.

Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén.

(Se reza el Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria).

Gozos

Dulce Jesús mío, mi niño adorado,

¡Ven a nuestras almas!, ¡Ven no tardes tanto!

¡Oh sapiencia suma del Dios soberano,

que al nivel de un niño te has rebajado!

¡Oh divino Niño, ven para enseñarnos

la prudencia que hace verdaderos sabios!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Oh, Adonaí potente que, a Moisés hablando,

de Israel al pueblo disteis los mandatos!

¡Ah! ven prontamente para rescatarnos.

Y que un niño débil muestre fuerte brazo!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Oh raíz sagrada de José, que en lo alto

presentan al orbe tu fragante nardo!

¡Dulcísimo Niño que has sido llamado

lirio de los valles bella flor del campo!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Llave de David que abre al desterrado

las cerradas puertas del regio palacio!

¡Sácanos, Oh Niño, con tu blanca mano,

de la cárcel triste que labró el pecado!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Oh lumbre de Oriente sol de eternos rayos,

que entre las tinieblas tu esplendor veamos!

¡Niño tan preciado, dicha del cristiano,

luzca la sonrisa de tus dulces labios!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Espejo sin mancha Santo de los santos,

sin igual imagen del Dios soberano!

¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado

y en forma de Niño da al mísero amparo!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro,

de Israel anhelo, pastor del rebaño!

¡Niño que apacientas con suave cayado

ya la oveja arisca, ya el cordero manso!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto

Bienhechor rocío, como riego santo!

¡Ven hermoso Niño! Ven Dios humanado

luce, hermosa estrella, brota flor del campo.

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Ven que ya María previene sus brazos

do su niño vean, en tiempo cercano!

¡Ven, que ya José, con anhelo sacro,

se dispone a hacerse de tu amor sagrario!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Del débil auxilio del doliente amparo,

consuelo del triste, luz del desterrado!

¡Vida de mi vida, mi dueño adorado,

mi constante amigo, mi divino hermano!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

Ve ante mis ojos, de ti enamorados!

Bese ya tus plantes, bese ya tus manos!

Prosternado en tierra te tiendo los brazos,

y aún más que mis frases te dice mi llanto!

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos.

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

Oración al niño Jesús

Acordados ¡Oh dulcísimo Niño Jesús! Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”.

Llenos de confianza en ti, ¡Oh Jesús, que eres la misma verdad! Venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.

Concédenos, por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti ¡Oh niño omnipotente! Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que, en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén.

¿Cuál es el orden de las novenas navideñas?

Hacer la oración para todos los días, acompañada de repetir tres veces la oración Gloria al Padre. Hacer las oraciones para San José, la Virgen María y el Niño Jesús, acompañadas del Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria. Lectura y canto de los Gozos. Estos son versos cortos que van acompañados de un estribillo que cada familia debe cantar. Consideraciones, que son oraciones distintas para cada uno de los nueves días. Cantar villancicos tradicionales como ‘Burrito sabanero’, ‘Noche de paz’, ‘A la nanita nana’, entre otros.

