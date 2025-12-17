El departamento del Meta se convirtió en uno de los destinos con más planes para esta Navidad, gracias a una agenda que mezcla actividades familiares, eventos culturales y espacios gratuitos pensados para grandes y chicos.

El principal atractivo es Meta Mágico, un espacio creado por la Gobernación del Meta que estará disponible hasta el 23 de diciembre, entre 3:00 p. m. y 9:00 p. m., donde las familias podrán disfrutar sin costo de pista de hielo, piscina gigante de pelotas, talleres artísticos y ‘shows’ navideños todas las noches.

Este lugar también incluye actividades como pintucaritas, talleres de plastilina y pastelería, elaboración de gorros navideños, lectura de la novena y una zona gastronómica para quienes quieran pasar toda la tarde en el lugar.

Más de 6.000 personas ya han visitado Meta Mágico

Durante la apertura de Meta Mágico, la gobernadora Rafaela Cortés destacó que la asistencia superó las expectativas, con más de 6.000 visitantes en los primeros días.

Además, invitó a conocer la llamada Ruta de Meta Mágico, que incluye el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, donde se instaló un árbol navideño de más de 40 metros de altura y espacios diseñados para compartir en familia y tomarse fotos durante la temporada.

Regalos y eventos navideños en todo el departamento del Meta

De manera paralela a esta agenda, la Gobernación del Meta inició la entrega de 49.215 regalos en los 28 municipios y 23.000 más en Villavicencio, dirigidos a niñas y niños del departamento, como parte de las actividades de cierre de año.

Además, varios municipios tendrán celebraciones especiales en los próximos días:

18 de diciembre: Cabuyaro celebra la Navidad en Familia en el Polideportivo Juan Pablo.

21 de diciembre: Navidad con Amor y Esperanza en El Calvario.

22 de diciembre: “La magia de la Navidad” en Lejanías.

24 de diciembre: Novena de Aguinaldos en Castilla la Nueva y festival cultural en El Calvario.

27, 28 y 29 de diciembre: Festival de la Laguna San Vicente en Fuentedeoro y Festival Guayupe de Oro en Puerto Rico.

31 de diciembre: Concurso tradicional de Años Viejos en El Dorado.

Llamado a evitar pólvora y refuerzo en seguridad

Las autoridades reiteraron el llamado a no manipular pólvora durante las celebraciones y recordaron que sigue vigente una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que permita ubicar sitios de almacenamiento o venta ilegal de estos elementos.

Para garantizar la seguridad durante Navidad y fin de año, el Meta cuenta con un dispositivo conformado por 8.847 soldados, 4.603 policías y 248 infantes de marina, desplegados en vías y municipios del departamento.

