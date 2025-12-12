Avianca dio un plan para los viajeros que tienen vuelos desde o hacia Barranquilla, tras el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz este 12 de diciembre de 2025.

Según la Aeronáutica Civil, la terminal tuvo que suspender operaciones mientras se evalúa la infraestructura de la pista, luego de un incidente con un operador de carga.

Ante esta situación, Avianca activó varias medidas para minimizar el impacto en sus pasajeros. La aerolínea ofrece cambio de vuelo gratuito para quienes tenían reservas programadas hacia o desde Barranquilla en esta fecha.

Además, dispondrá la reubicación de pasajeros a través de los aeropuertos de Cartagena o Santa Marta, siempre y cuando haya disponibilidad de vuelos y sillas, y estos aeropuertos tengan capacidad para manejar el aumento de operaciones.

Avianca recomendó a los usuarios consultar el estado actualizado de sus vuelos en su página web y en la aplicación, donde se reflejarán los cambios en tiempo real.

La compañía también informó que se comunicará directamente con los pasajeros afectados a través del correo electrónico y del número registrado en sus reservas, para orientarles sobre las opciones disponibles.

Los viajeros podrán hacer los cambios directamente en los canales oficiales de la aerolínea.

¿Qué pasó hoy en el aeropuerto de Barranquilla?

El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla enfrenta un cierre temporal y fuertes retrasos, luego de que un avión de carga de la empresa Aerosucre presentara una emergencia en la madrugada del 12 de diciembre de 2025.

La aeronave, identificada con la matrícula HK-5216 y operando el vuelo KRE140, despegó con normalidad, pero tuvo que regresar al terminal aéreo tras detectarse una falla en el tren de aterrizaje izquierdo.

Durante el aterrizaje de emergencia, el avión se inclinó hacia la pista y se observó fuego debajo de una de sus alas, lo que generó preocupación entre los equipos de seguridad del aeropuerto.

Aunque no hubo heridos, el avión quedó detenido sobre la pista, lo que obligó a suspender todas las operaciones mientras la Aeronáutica Civil evalúa los daños tanto en la aeronave como en la infraestructura del aeropuerto.

Como consecuencia, al menos 15 vuelos han sufrido retrasos significativos y cientos de pasajeros esperan la reanudación de las actividades. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes confirmó la naturaleza de la falla y coordina las labores para despejar la pista.

Entre tanto, varias aerolíneas han comenzado a ofrecer alternativas y reacomodación a los viajeros afectados mientras se restablece el funcionamiento normal del aeropuerto.

