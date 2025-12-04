Así como hay expectativa por los descuentos de diciembre en Colombia, el festejo de las Velitas tiene un capítulo especial por una región del país que lo disfruta durante dos días.

Esta es una de las celebraciones más tradicionales de Colombia y se celebra principalmente el 7 de diciembre, en honor a la víspera de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Sin embargo, en el Eje Cafetero, especialmente en ciudades como Manizales, Armenia y Pereira, el festejo en honor a María se extiende durante dos días, el 7 y el 8 de diciembre, debido a una combinación de factores culturales y regionales.

La razón principal de esta doble celebración tiene que ver con la importancia de la fecha religiosa en la región, que se conmemora con una gran cantidad de velas, faroles y luces que adornan calles, plazas y hogares. El 7 de diciembre es el día tradicional de la festividad, cuando las familias salen a encender velitas en honor a la Virgen.

Sin embargo, el 8 de diciembre es también un día de reflexión y oración, que se complementa con actividades religiosas y culturales, lo que lleva a que el evento se extienda a lo largo de ambas jornadas.

El Eje Cafetero tiene una fuerte tradición católica, y la celebración del Día de las Velitas refleja tanto la devoción religiosa como la alegría comunitaria. Además, la extensión del festejo al 8 de diciembre se ha consolidado por la costumbre de continuar con las festividades luego del día principal, reforzando el ambiente festivo que caracteriza a la región durante esta época del año.

¿Cómo le dicen a la fiesta de Velitas en el Eje Cafetero?

Uno de los detalles llamativos en el Eje Cafetero es que la fiesta de Velitas es comúnmente conocida como los alumbrados, precisamente en referencia a la notable cantidad de luces que hay en medio de la celebración.

Entre los detalles particulares que no se ven en otros puntos como Bogotá y que en Pereira, Manizales y Armenia son tradicionales está el uso de los faroles como parte de los adornos en las calles.

De hecho, las personas los acomodan cerca de sus puertas o en andenes, entre otros espacios, para que sea mucho más atractivo visualmente la celebración en ambos días, el 7 y 8 de diciembre.

¿Qué es la alborada de diciembre en Colombia?

La Alborada de diciembre en Colombia es una festividad no oficial que marca el inicio de la temporada navideña y de fin de año, celebrada principalmente en la madrugada del primero de diciembre.

Consiste esencialmente en un espectáculo masivo de fuegos artificiales, pólvora y juegos pirotécnicos que se lanzan de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad, llenando el cielo de luz y ruido al comienzo del mes, para en algunos casos después compartir en comunidad.

Aunque la celebración se ha extendido a varias ciudades colombianas, su origen y epicentro más conocido se encuentra en Medellín. La Alborada se institucionalizó a comienzos de la década de 2000, impulsada supuestamente por las barras bravas de los equipos de fútbol locales, quienes buscaron establecer una celebración ruidosa para dar la bienvenida al mes festivo.

Su celebración es ampliamente reconocida en otros lugares como Manizales, y algunas zonas del Eje Cafetero, como Pereira y Armenia, donde las festividades son de gran magnitud.

En estas ciudades, la Alborada es un evento que involucra a toda la comunidad, tanto adultos como niños, que participan activamente en los festejos. Las familias se reúnen para disfrutar del espectáculo de luces y fuegos artificiales, mientras se dan los primeros toques de la Navidad.

No obstante, la celebración carece de regulación oficial, lo que resulta en un alto índice de accidentes en la alborada por manipulación de pólvora y una severa contaminación auditiva y ambiental.

