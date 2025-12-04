Por: Diana María León

El Día de las Velitas, que se vive en Colombia como un momento cultural y familiar cada 7 de diciembre es una celebración que, como varias de las fechas especiales de esta época del año, tiene origen en tradiciones religiosas. Este día marca la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se conmemora el 8 de diciembre.

Su origen se remonta al momento en el que el papa Pío IX proclamó oficialmente la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en la constitución apostólica el 8 de diciembre de 1854. En este documento se afirma que la Virgen María, por una gracia especial, fue protegida del pecado original desde el primer momento. En Europa, especialmente en España e Italia, esta celebración se conmemoraba con procesiones y velas encendidas para honrar a “la llena de gracia”.

Con la influencia religiosa y cultural que España dejó desde la época colonial, la fe en la Virgen María también llegó a América Latina. Durante el siglo XX el Día de las Velitas se consolidó como un símbolo en Colombia, especialmente tras la declaración de la Inmaculada Concepción como patrona del país en 1923.

Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, la Ley 25 de 1953 oficializó el 8 de diciembre como día festivo nacional. Esta decisión reflejaba una realidad de la época que aún se mantiene: Colombia era, y continúa siendo, un país que mayoritariamente practica la religión católica. De acuerdo con los datos más recientes del DANE, alrededor del 78,2 % de la población se identifica con esta religión.

A través de los años el Día de las Velitas se ha convertido en el inicio oficial de la navidad colombiana. Es una noche para reunirse con la familia, amigos y vecinos. Y como ocurre con casi todas las celebraciones colombianas, la comida ocupa un lugar muy importante y es una gran oportunidad para preparar recetas tradicionales, antojos caseros y compartir pequeños bocados mientras las velas se encienden.

Día de Velitas: ¿qué cocinar fácil y rápido?

Si estás buscando ideas de recetas para el día de Velitas, aquí te comparto cuatro recetas saludables de mi blog Cocinable y Saludable, perfectas para disfrutar, pensadas para preparar en casa y compartir en familia: Papas crocantes al horno, Dulce de mora casero, Pan de yuca y Limonada de jengibre

Papas crocantes al horno

Porciones: 2

Tiempo de preparación: 35–40 minutos

Ingredientes:

2 tazas de papa criolla , lavada

, lavada 1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de miel de abejas

1 cucharada de mantequilla clarificada (ghee)

1 diente de ajo picado finamente

picado finamente 1 ramita de romero fresco , picado

, picado Sal rosada al gusto

Preparación:

Precalienta el horno a 200 °C (400 °F). Coloca las papas criollas en una olla, cúbrelas con agua y hiérvelas por 10 minutos o hasta que estén ligeramente tiernas, sin dejar que se deshagan. Mientras tanto, derrite la mantequilla clarificada en una sartén pequeña a fuego medio, agrega el ajo y el romero, y cocina por 1–2 minutos hasta que suelten su aroma sin dejar que se quemen. En un bowl aparte, mezcla el aceite de oliva con la miel. Escurre bien las papas, pásalas a un bowl amplio y vierte encima la mezcla de aceite con miel y también la mezcla de ghee con ajo y romero. Mezcla para que todas se cubran completamente. Acomódalas en una bandeja para horno en una sola capa. Hornea por 20 minutos, luego sube la temperatura a 220 °C y hornea 8–10 minutos más, o hasta que estén doradas y crocantes. Espolvorea sal rosada al gusto y sirve inmediatamente.

Dulce de mora casero

Porciones: 4

Tiempo de preparación: 12–15 minutos

Ingredientes:

250 g de mora fresca, sin hojas

1 cucharadita de aceite de coco

½ cucharadita de ralladura de limón

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

Stevia líquida al gusto

(Opcional: puedes endulzar con miel de maple o miel de abeja, pero esta se añade al final)

Preparación:

En una olla mediana, calienta el aceite de coco a fuego bajo. Agrega las moras y mezcla durante unos 2 minutos para que empiecen a suavizarse. Añade la ralladura de limón y el jengibre rallado, y cocina 2 minutos más para aromatizar. Sube el fuego a medio y aplasta suavemente las moras con una cuchara para que liberen su jugo. Cocina durante 8 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que la mezcla espese y tome textura de mermelada. Endulza con stevia líquida al gusto. Si vas a usar miel de abeja o maple, agrégala al final para conservar sus propiedades. Retira del fuego y deja enfriar. Transfiere el dulce a un frasco de vidrio y refrigera. Dura aproximadamente una semana en la nevera.

Pan de yuca

Porciones: 12

Tiempo de preparación: 25 minutos

Ingredientes:

1 taza de harina de yuca

1/2 taza de queso mozarela rallado

1 huevo

1 cucharadita de mantequilla clarificada

½ cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C. En un bowl grande, mezcla todos los ingredientes: la harina de yuca, el queso rallado, el huevo, la mantequilla clarificada, el polvo de hornear y la sal. Amasa con las manos hasta que la mezcla esté uniforme y puedas formar bolitas. Forma bolitas pequeñas y colócalas sobre una bandeja para horno. Hornea durante 20 minutos o hasta que estén dorados.

Limonada de jengibre

Porciones: 2

Tiempo de preparación: 15-20 minutos

Ingredientes:

3½ tazas de agua

2 cucharadas de miel de maple (o miel de abeja pura)

⅔ taza de jengibre fresco pelado, cortado en pedazos

1 taza de jugo de limón (aprox. 5 limones grandes)

Preparación:

En una olla pequeña, combina ½ taza de agua, la miel y el jengibre. Lleva a ebullición. Una vez hierva, cocina por 10 minutos para extraer el sabor del jengibre y luego retira del fuego. En una jarra, mezcla el jugo de limón con el agua restante. Cuela el jarabe de jengibre para retirar los pedazos y viértelo sobre la mezcla de limón y agua. Mezcla bien hasta integrar. Sirve sobre hielo. Puedes conservarla en la nevera hasta por 5 días, o congelar en moldes para paletas.

Preguntas frecuentes acerca de las recetas del día de las velitas

¿Qué comidas tradicionales se preparan el día de las velitas en Colombia?

Durante el Día de las Velitas es común disfrutar recetas tradicionales como natilla y buñuelos pero también se suelen preparar otro tipo de pasabocas. Excelentes opciones son papas crocantes al horno, pan de yuca y dulce de mora casero.

¿Qué bebidas caseras puedo preparar para celebrar el Día de las Velitas?

Una opción refrescante y natural es la limonada de jengibre, elaborada con limón fresco, jengibre infusionado, agua y miel de maple o miel pura.

¿Qué recetas saludables puedo hacer para el Día de las Velitas en menos de 30 minutos?

Algunas de las mejores opciones rápidas y saludables para el Día de las Velitas son: dulce de mora casero, pan de yuca, limonada de jengibre y papas crocantes. Estas recetas se preparan con pocos ingredientes, son fáciles, ligeras y perfectas para compartir mientras se encienden las velitas.

