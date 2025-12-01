La decoración navideña asombra a turistas, por lo que un lugar como Corrales, conocido como el ‘municipio luz de Colombia’, es una alternativa apenas a 3 horas de Bogotá que surge como gran alternativa.

Este pequeño pueblo de Boyacá, fundado oficialmente el 28 de enero de 1782, destaca por su mezcla de historia, naturaleza, arquitectura colonial y un impresionante despliegue de luces en diciembre.

Su tradición de alumbrados navideños hace que Corrales se transforme con túneles iluminados, decoraciones en fachadas coloniales y miles de bombillos que envuelven sus calles; una verdadera experiencia visual que combina tradición, comunidad y celebración.

Por eso, se ha convertido en un destino turístico popular durante la temporada festiva y es habitual que quienes lo visitan lo describan como salido de un cuento, donde las luces realzan la arquitectura, la plaza y la ambientación navideña.

Además de su encanto navideño, Situr Boyacá remarca que Corrales conserva calles empedradas, casas y construcciones coloniales, así como monumentos históricos (como la casa del general Reyes Patria, declarada monumento nacional), iglesias antiguas y entorno natural con ríos y montañas, lo que lo vuelve atractivo también para quienes buscan historia y naturaleza.

¿Cómo es la ruta desde Bogotá hasta Corrales, Boyacá?

Esta es la ruta desde Bogotá hasta Corrales (Boyacá), con detalles sobre distancia, tiempo estimado y las principales vías para llegar. La distancia por carretera entre Bogotá y Corrales es de aproximadamente 240 kilómetros, con un tiempo de viaje entre 3 y 4 horas:

La opción más habitual es salir desde Bogotá por la autopista norte / vía hacia Tunja. Desde la capital hasta llegar a la capital boyacense puede tomarse la carretera pavimentada de doble calzada. Luego de Tunja, hay un tramo hacia Sogamoso y de allí se sigue por vías interiores del altiplano que conducen a Corrales. Una alternativa menos usada pero posible es ir vía Duitama, luego Floresta, Santa Rosa de Viterbo, Busbanzá y finalmente Corrales. Esta ruta es algo más larga y en algunos tramos la pavimentación no es óptima.

Si no se viajas en carro particular, es posible considerar transporte público: desde Bogotá salen buses que llegan a municipios cercanos, pero es probable que se necesiten combinar varios tramos hasta Corrales. Hay varias recomendaciones de viaje:

Salir temprano para aprovechar la luz del día y evitar tráfico pesado al salir de Bogotá.

Verificar las condiciones del clima: al ser una zona montañosa, pueden presentarse neblinas o lluvias que afecten la visibilidad, lo que influye en seguridad y tiempos.

Si se usa transporte público, revisar rutas desde Bogotá hacia Sogamoso, y desde allí conexiones hacia Corrales.

¿Qué empresas de buses viajan hasta Corrales, Boyacá?

Cotracero es la única empresa de buses que viaja hasta Corrales en Boyacá, en viaje que se hace desde Sogamoso y para el que solo hay recorridos de día, según confirmó Pulzo al llamar a la alcaldía municipal de ese pueblo.

En ese lugar, indicaron que el precio del bus de Sogamoso a Corrales es de 6.500 en 2025, al tiempo que se remarcó que no hay transporte público para quienes viajan de noche, por lo que es clave planificar bien.

El transporte con horario más temprano desde Bogotá hasta Sogamoso sale desde las 4:45 de la madrugada con la empresa Autoboy, un micro bus que tiene un costo de 45.000 pesos para este sábado 6 de diciembre, según el sitio web de Pinbus.

Esa compañía tiene salidas a cada media hora, por lo que hay una amplia cantidad de alternativas para ir primero hacia la ‘morada del Sol’ en Boyacá, para luego hacer el tránsito hacia Corrales, donde la recomendación es conseguir hospedaje para disfrutar en la noche de los alumbrados en Navidad.

En diciembre, sus luces, su clima frío, su arquitectura y su gente se combinan para ofrecer una experiencia diferente, cálida y profundamente local.

