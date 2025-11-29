La movilidad del país enfrenta una fuerte crisis debido a la decisión de la compañía de dejar en tierra los aviones A320 en Colombia por una actualización de software ordenada por Airbus.

Como consecuencia, Avianca suspendió la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre y más del 70 % de su flota está inactiva, lo que ya afecta a miles de viajeros y amenaza la temporada de fin de año.

Frente a este escenario, Pinbus activó un plan de contingencia para trasladar parte de la demanda hacia el transporte terrestre y evitar mayores afectaciones en las vacaciones y viajes familiares.

La plataforma anunció la extensión de su campaña VIAJEENBUS, con cashback del 20 % para quienes compren pasajes digitalmente mediante cupón, buscando incentivar la compra anticipada, evitar congestiones en terminales y facilitar la transición del transporte aéreo al terrestre.

Pinbus cuenta con más de 60 empresas aliadas, múltiples métodos de pago y disponibilidad en rutas con alto flujo como Bogotá–Medellín, Bogotá–Neiva, Bogotá–Pereira y Medellín–Bucaramanga.

Además, recomienda planeación digital, llegada anticipada a las terminales y el uso de canales oficiales para prevenir estafas. Con la emergencia aérea, se proyecta que más de 13 millones de pasajeros viajen por carretera durante la temporada.

