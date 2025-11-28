Revisando precios para vuelos entre diciembre y enero, se hallan valores muy atractivos. En el caso de Avianca, hay una serie de opciones de vuelos nacionales que llaman bastante la atención.

En la ruta Bogotá–Cartagena, se ofrecen numerosos vuelos directos a lo largo del día, con precios que varían ampliamente, desde aproximadamente 235.815 pesos hasta más de 463.790 pesos, dependiendo del horario y la demanda.

De igual manera, la ruta Bogotá–Medellín cuenta con múltiples salidas durante la mañana y el mediodía, todas directas, con vuelos que rondan los 226.285 pesos, aunque otros vuelos pueden alcanzar cifras superiores.

Asimismo, hacia Santa Marta se ofrecen vuelos directos con precios que muestran un rango más amplio, desde cerca de 238.930 pesos hasta valores superiores a los 457.930 pesos.

En el caso de Latam, para ir a Cartagena se destacan vuelos directos con precios que varían según el horario: los vuelos más recomendados y rápidos, con salidas nocturnas a las 9:45 p. m. y 11:00 p. m., tienen un costo desde 241.798 pesos por persona.

Otros vuelos rápidos en horas de la tarde y mañana se ubican entre 266.074 y 296.181 pesos, mientras que algunas opciones directas más costosas alcanzan hasta 428.390 pesos. También aparece una alternativa más económica con una escala, que dura más de 3 horas y cuesta desde 221.092 pesos.

Por otro lado, la ruta Bogotá–Medellín ofrece numerosos vuelos directos, con una duración de 1 hora aproximadamente. Los precios más bajos corresponden a vuelos recomendados y económicos en horas de la noche, desde 70.200 pesos.

A medida que varían los horarios, especialmente en la mañana y tarde, los precios pueden subir hasta más de 200.000 pesos. En conjunto, el usuario puede elegir según precio, rapidez y conveniencia del horario.

En el caso de Wingo, también hay mucha variedad de ofertas. Para la ruta Bogotá–Cartagena, los viajes corresponden a valores de entre 223.673 y 369.196 pesos.

Se ofrecen tres alternativas económicas de horarios: 6:25 a.m., 11:13 a.m. y 3:20 p.m., con tarifas de entre 299.870 y 369.196 pesos. Además, se informa que estas opciones están sujetas a aprobación de franja horaria y que los precios pueden cambiar según disponibilidad.

Asimismo, para los vuelos de Bogotá a Medellín se muestran opciones directas con una duración aproximada de 1 hora y 3 minutos. Los precios varían entre 156.529 y 237.799 pesos. Los vuelos de regreso Medellín–Bogotá tienen tarifas desde 47.400 hasta 265.099 pesos, dependiendo de la fecha y disponibilidad.

Black Friday emociona a los viajeros en Colombia

En X, decenas de viajeros han mencionado que han hallado vuelos a buenos precios y que las ofertas en las aerolíneas están muy buenas como para dejarlas pasar.

Estos son algunos de sus trinos:

Esos vuelos están tan baratos que me provoca irme a Santa Marta sola 😭 ajajaaia — Sthepha (@Goghnet___) November 28, 2025

los vuelos están más baratos q el bus q ganas de un borondo por Bogotá 💔 — Shell ✪ (@shellylon21) November 27, 2025

Están baratos todos los vuelos en las aerolíneas colombianas menos en la fecha del concierto de Bad bunny los odio tanto 😭😭😭😭😭 — Natalia Vega 🇨🇴 (@veganata27) November 28, 2025

