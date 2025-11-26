Mientras muchos ven de reojo el futuro del salario mínimo en Colombia, la nueva jornada de Black Friday llega como una oportunidad ideal para sacudirse y pensar en destinos de viaje para diciembre o comenzar la preparación de los planes de viaje para 2026.

En ese contexto, del 24 al 30 de noviembre Despegar anunció que contará con descuentos en vuelos, paquetes, alojamientos y circuitos, disponibles en su sitio web, app, tiendas físicas y call center.

A lo largo de esta semana, los viajeros encontrarán descuentos destacados en destinos nacionales como Cartagena, San Andrés, Medellín, Santa Marta y Bogotá, y en los internacionales como República Dominicana, Cancún, Brasil, Estados Unidos y Europa. También tendrán la posibilidad de ejecutar pagos diferidos a tres cuotas sin interés, con entidades bancarias como Banco Falabella, Banco Av Villas, Banco Popular y Banco de Occidente para hoteles, paquetes y circuitos.

Entre los beneficios destacados, Despegar contará con descuentos de hasta el 75 % en hoteles internacionales y hasta un 50 % en hoteles nacionales, además de cupones de descuento de hasta 2.000.000 de pesos aplicables en hoteles y paquetes, ampliando las opciones para quienes buscan viajar dentro o fuera del país.

“Para muchos colombianos, Black Friday se ha convertido en uno de los momentos clave para tomar la decisión de viajar. Desde Despegar queremos acompañar esa elección con beneficios que hagan posible esos planes. Por eso, en nuestra app estará disponible la promoción ‘Compra 5, paga 4 noches’, que permite disfrutar una noche adicional sin costo en hoteles internacionales seleccionados”, aseguró Pablo Jaitman Country Manager de Despegar Colombia

En vuelos, se destacan tarifas desde 40.000 pesos por trayecto en rutas seleccionadas de JetSmart pagando con Nequi, además de descuentos adicionales de hasta 500.000 pesos en aerolíneas como Turkish Airlines, Air Europa, Aerolíneas Argentinas y JetSmart.

“Pensando en quienes ya están organizando su experiencia para el Campeonato del Mundo 2026, todas las promociones y cupones del Black Friday podrán aplicarse para viajar durante esas fechas. En Despegar contamos con una amplia oferta de hoteles en México y Estados Unidos, así como opciones de vuelos y alquiler de autos para que aseguren desde ahora su alojamiento y planifiquen con tiempo cada etapa del viaje”, concluyó Jaitman.

Otras ofertas durante el Black Friday de Despegar

Hoteles RIU: hasta 600.000 pesos de descuento extra al comprar exclusivamente desde la app.

Viajes a Estados Unidos: paquetes a Orlando con hasta 700.000 pesos de descuento.

Parques temáticos: entradas a Disney y Universal con descuentos exclusivos en la app.

Tiendas y call center: 2×1 en circuitos a Turquía, México y Dubái.

Cabe recordar que supermercados aprovechan Black Friday en Colombia para darle acogida a descuentos durante finales de noviembre y, en ocasiones, los primeros días de diciembre.

¿En qué consiste Black Friday en Colombia?

El Black Friday en Colombia se ha consolidado como la jornada comercial más importante del año, en la que tiendas físicas y plataformas en línea ofrecen descuentos significativos para impulsar el comercio.

Este evento tiene su origen en Estados Unidos, celebrado justo al día siguiente del feriado de Thanksgiving. Con el tiempo, su concepto se globalizó y llegó a Colombia alrededor de 2014, adaptándose al mercado local.

En 2025, la edición principal del Black Friday en Colombia se realiza el viernes 28 de noviembre; sin embargo muchas tiendas inician sus ofertas días o incluso semanas antes y extienden las promociones hasta el lunes siguiente, conocido como Cyber Monday.

Durante este periodo los descuentos pueden oscilar entre el 20 % y hasta cerca del 70 %, en productos de tecnología, moda, electrodomésticos, artículos para el hogar y viajes, entre otros. En algunos casos puntuales se han reportado rebajas de hasta 90 % como en Olímpica, dependiendo de la categoría del producto o de las estrategias comerciales de cada tienda.

