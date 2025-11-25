Se acerca una de las fechas comerciales más esperadas por los colombianos: el Black Friday. Este evento se ha posicionado como la ocasión ideal para adquirir productos con grandes descuentos e, incluso, adelantar las compras de Navidad.
Por segundo año consecutivo, Ikea se unirá a esta celebración y la extiende por varios días. Desde el viernes 28 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, las personas podrán acceder a descuentos en más de 600 productos seleccionados.
Black Friday: Ikea anuncia promoción en Bogotá y otras ciudades
Para el sector de muebles y decoración, el Black Friday se ha convertido en una fecha clave que impulsa la búsqueda y compra de soluciones para el hogar. En los últimos años, los consumidores han aprovechado los descuentos para renovar espacios, adelantar compras de fin de año o adquirir piezas de mayor inversión a precios más asequibles. Este comportamiento anticipa una dinámica positiva para la categoría durante esos días.
Descuento del 40 % en Ikea:
Estas son las categorías que estarán más baratas en ese retail por estos días:
- Sofás
- Sillones
- Sofá camas
- Colchones
- Camas
- Estanterías
- Muebles de TV
- Sillas de escritorio
- Repisas y estantes
- Cómodas y cajoneras
- Productos para jardín
- Terraza y balcón
Ikea anuncia promoción de 1.000 pesos para transporte de productos
Según Ikea, otra promoción será que, por compras superiores a 500.000 pesos, el envío a cualquier lugar del país tendrá un costo de solo 1.000 pesos, y quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito CMR de Banco Falabella podrán diferirlas a 6 y 12 cuotas sin intereses.
Además, la empresa exaltó que, tanto las tiendas físicas en Bogotá (Mallplaza NQS), Medellín (Viva Envigado) y Cali (Mallplaza), como el e-commerce IKEA.com.co, ofrecerán descuentos imperdibles durante las fechas mencionadas. Actualmente, la marca despacha a más de 300 municipios del país.
