Se acerca una de las fechas comerciales más esperadas por los colombianos: el Black Friday. Este evento se ha posicionado como la ocasión ideal para adquirir productos con grandes descuentos e, incluso, adelantar las compras de Navidad.

Sigue a PULZO en Discover

Por segundo año consecutivo, Ikea se unirá a esta celebración y la extiende por varios días. Desde el viernes 28 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, las personas podrán acceder a descuentos en más de 600 productos seleccionados.

Black Friday: Ikea anuncia promoción en Bogotá y otras ciudades

Para el sector de muebles y decoración, el Black Friday se ha convertido en una fecha clave que impulsa la búsqueda y compra de soluciones para el hogar. En los últimos años, los consumidores han aprovechado los descuentos para renovar espacios, adelantar compras de fin de año o adquirir piezas de mayor inversión a precios más asequibles. Este comportamiento anticipa una dinámica positiva para la categoría durante esos días.

Descuento del 40 % en Ikea:

Lee También

Estas son las categorías que estarán más baratas en ese retail por estos días:

Sofás

Sillones

Sofá camas

Colchones

Camas

Estanterías

Muebles de TV

Sillas de escritorio

Repisas y estantes

Cómodas y cajoneras

Productos para jardín

Terraza y balcón

(Vea también: Revelan las dos caras de Ikea, Dollarcity, Falabella y otras grandes marcas: cifras sorprenden)

Ikea anuncia promoción de 1.000 pesos para transporte de productos

Según Ikea, otra promoción será que, por compras superiores a 500.000 pesos, el envío a cualquier lugar del país tendrá un costo de solo 1.000 pesos, y quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito CMR de Banco Falabella podrán diferirlas a 6 y 12 cuotas sin intereses.

Además, la empresa exaltó que, tanto las tiendas físicas en Bogotá (Mallplaza NQS), Medellín (Viva Envigado) y Cali (Mallplaza), como el e-commerce IKEA.com.co, ofrecerán descuentos imperdibles durante las fechas mencionadas. Actualmente, la marca despacha a más de 300 municipios del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.