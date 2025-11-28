En el marco del Black Friday, uno de los eventos comerciales más relevantes del año, Parque Arauco lanza su campaña decembrina “Envuelve un instante de felicidad”. Con esta iniciativa, el grupo se convierte en el patrocinador oficial de ese momento especial en el que comprar regalos para los demás también significa un impulso significativo en la economía de las ciudades.

Según datos de Redeban, La actividad presencial mantuvo su predominio en la jornada de 2024 con el 81 % de las transacciones hechas en tiendas físicas, frente a un 19 % vía online. Este predominio demuestra que la experiencia en el punto de venta y la posibilidad de comparar productos siguen siendo factores decisivos.

Los centros comerciales del grupo chileno en Colombia, como Parque La Colina en Bogotá, Parque Alegra en Barranquilla y Parque Fabricato en Antioquia, se consolidan como un destino imprescindible para quienes buscan calidad, tendencias y precios competitivos.

Durante el Black Friday 2024, los centros comerciales de Parque Arauco en Colombia registraron un desempeño sobresaliente:

El ingreso de visitantes entre el viernes y el domingo del Black Friday registró un crecimiento aproximado del 15 % frente a un fin de semana normal.

El pico de tráfico se registró el viernes entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Las categorías más visitadas fueron moda, calzado, tecnología, deportes y belleza, alineadas con las tendencias nacionales.

Los centros comerciales se preparan para el Black Friday con una estrategia integral que combina una agenda comercial fortalecida y una operación orientada a brindar experiencias seguras, ágiles y memorables para todos los visitantes, garantizando que el instante de felicidad se viva sin contratiempos.

Este año, los centros comerciales del grupo ofrecerán descuentos de hasta el 70 %, promociones especiales, y un portafolio robusto de marcas nacionales e internacionales.

Qué pasará en los centros comerciales este viernes

Outlet Arauco Sopó (Bogotá y Sabana): el destino outlet de lujo llega con descuentos de hasta 70 % OFF en marcas de alto nivel . Destacan Polo Ralph Lauren (hasta 50% off), Carolina Herrera (60% OFF en vestidos y pantalones), y Le Creuset (hasta 60% OFF).

. Destacan Polo Ralph Lauren (hasta 50% off), Carolina Herrera (60% OFF en vestidos y pantalones), y Le Creuset (hasta 60% OFF). Salitre Plaza: en este centro comercial en Bogotá se harán los ‘black days’ del 27 al 30 de noviembre y los 10 clientes que más facturas registren ganan un bono de 200.000 pesos para redimirlos en los restaurantes del lugar. Además, diferentes marcas contarán con muy buenos descuentos para esta importante jornada.



Parque La Colina (Bogotá): Presenta una de las ofertas más atractivas de la capital con descuentos especiales en marcas emblemáticas como Falabella y Zara. La apuesta del mall es por descuentos de hasta el 50 %. Entre las marcas más destacadas también se encuentran: Arturo Calle, Adidas, Ishop, Bershka, Tous, H&M, American Eagle, Stradivarius. Además, los restaurantes tendrán combos especiales durante el fin de semana.

Presenta una de las ofertas más atractivas de la capital con descuentos especiales en marcas emblemáticas como Falabella y Zara. La apuesta del mall es por descuentos de hasta el 50 %. Entre las marcas más destacadas también se encuentran: Arturo Calle, Adidas, Ishop, Bershka, Tous, H&M, American Eagle, Stradivarius. Además, los restaurantes tendrán combos especiales durante el fin de semana. Parque Fabricato (Antioquia): las promociones estarán activas durante todo el mes, con descuentos escalonados. Entre las marcas más buscadas se encuentran Tommy Hilfiger (descuentos ampliados hasta el 50%), D’Luchi (15% en productos individuales todo el fin de semana), y Alkomprar (Black Days desde el 15 al 30 de noviembre).



Parque Caracolí (Santander): convierte a Floridablanca y Bucaramanga en el epicentro de la temporada. Los visitantes podrán acceder a descuentos especiales que alcanzan hasta el 70% en marcas seleccionadas.

Parque Alegra (Barranquilla y Soledad): El punto donde Barranquilla y Soledad celebran con grandes descuentos, con beneficios que irán desde el 20%, 40% y hasta el 50%, según la tienda y disponibilidad de productos.

Parque Arboleda (Pereira): Los visitantes podrán disfrutar descuentos de hasta el 50% durante todo el fin de semana de Black Friday, además de participar en la dinámica exclusiva para obtener una de las 900 boletas para la fiesta de aniversario. Se destacan las marcas Pandora (30% en toda la tienda), New Balance (desde el 20% en toda la tienda), Tugó (hasta el 50% en referencias seleccionadas), O’boticario (hasta el 50% en referencias seleccionadas), y Pepeganga (hasta el 60% en referencias seleccionadas).

Además, este centro comercial hará la fiesta más grande en Colombia en uno de estos establecimientos y todo en el marco del Black Friday con la presencia de Natalia París.

