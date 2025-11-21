Con la llegada del Black Friday, millones de consumidores se preparan para cazar descuentos, pero también para enfrentar uno de los momentos del año donde más fácil es gastar de más. Para evitarlo, especialistas en finanzas personales coinciden en un primer paso casi meditativo: pausar antes de comprar.

La recomendación de Smarty es sencilla pero poderosa: antes de darle clic al botón de “comprar”, pregúntate si realmente necesitas ese producto. Este hábito ayuda a frenar compras impulsivas que, acumuladas, pueden desestabilizar cualquier presupuesto.

¿Cómo ahorrar en Black Friday?

Para este 2025, un consejo clave es apostar por artículos de origen local o fabricados en el país desde donde está comprando, ya que permiten esquivar incrementos asociados a aranceles. En el caso de productos costosos —como electrodomésticos, computadores o muebles— los expertos sugieren usar extensiones de navegador que rastrean precios y avisan cuando alcanzan su mínimo histórico, evitando pagar de más por simple afán.

Ashley Feinstein Gerstley, estratega de ahorro en Rakuten, recomienda además suscribirse temporalmente a los correos y redes sociales de las tiendas, pues allí suelen revelar ofertas exclusivas para seguidores. Después de la temporada, la suscripción se puede cancelar sin problema. También invita a “apilar beneficios”: combinar ‘cashback’, cupones y promociones activas para multiplicar ahorros.

Gerstley advierte sobre un fenómeno común llamado ‘Holiday Shopping Redzone’, que comienza a inicios de diciembre. En ese punto se mezclan la procrastinación con el pánico: disminuye el inventario, se acortan los tiempos de entrega y muchos precios vuelven a subir.

Por eso, la recomendación principal es adelantar compras, especialmente este año, cuando varias cadenas eliminaron políticas de igualación de precios. Target, por ejemplo, dejó de equiparar precios con Amazon y Walmart durante el verano, reduciendo el margen de maniobra de los compradores.

¿Cuándo es Black Friday en 2025?

El Black Friday 2025 se celebrará el viernes 28 de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Como cada año, esa fecha marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas, con miles de tiendas —físicas y online— ofreciendo descuentos agresivos por tiempo limitado. Durante todo ese fin de semana, y especialmente desde el amanecer del viernes, los consumidores suelen encontrar las rebajas más llamativas en tecnología, electrodomésticos, moda y artículos para el hogar.

