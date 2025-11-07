En un contexto marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del peso, los colombianos enfrentan el reto de proteger sus finanzas personales. Para Juan David Rojas Martínez, fundador y CEO de Blue Castle Ventures, la clave está en cambiar la mentalidad frente al dinero y apostar por inversiones alternativas que integren estructura, educación y tecnología.

Con más de 15 años de experiencia en mercados financieros y formación en Inversiones Alternativas de la Harvard Business School, Rojas ha enfocado su carrera en fortalecer la relación de las personas con sus recursos. Desde Blue Castle Ventures, destaca que la educación financiera es la base de toda estrategia moderna y que la regulación y la tecnología no deben verse como un lujo, sino como pilares que brindan confianza y transparencia al inversionista.

A diferencia de otros modelos de inversión, Rojas resalta que Blue Castle Ventures busca educar a las personas sobre cómo funciona el riesgo, qué significa invertir con propósito y cómo construir riqueza a largo plazo.

“Nuestra filosofía está en educar a las personas, mostrarles las banderas rojas en las inversiones y acabar con los mitos que existen alrededor de ellas”, comentó el ejecutivo a Pulzo.com.

También se refirió al auge del uso de criptomonedas y los riesgos que conllevan: “Es un mercado extremadamente volátil, y muchas personas creen que se trata de comprar y vender sin conocimiento para obtener ganancias rápidas, pero no es así. Hay mucho más detrás. Es necesario entender qué es una criptomoneda, porque existen muchos tipos”.

La empresa ofrece portafolios personalizados respaldados por bonos, ETFs, regalías y activos inmobiliarios globales, bajo auditorías independientes y cumplimiento regulatorio internacional.

“Internet es una herramienta valiosa, pero sin filtros adecuados es difícil encontrar información completa. En mi compañía hemos dicho que, si hay un bien digital o una inversión digital que no tiene un colateral, para nosotros no es real”, señaló Rojas.

A través de herramientas digitales, los inversionistas pueden evaluar riesgo, liquidez y rentabilidad. Sin embargo, Rojas enfatiza que el conocimiento sigue siendo fundamental para evitar caer en estafas.

‘Tips’ para invertir en tiempos de crisis

Piense como un inversionista, no como un ahorrador: guardar dinero en efectivo en tiempos de alta inflación implica perder poder adquisitivo. El dinero debe estar en movimiento, protegido en activos reales o estructuras reguladas.

guardar dinero en efectivo en tiempos de alta inflación implica perder poder adquisitivo. El dinero debe estar en movimiento, protegido en activos reales o estructuras reguladas. Invierta en sectores que resisten los ciclos económicos: energía, salud, vivienda y regalías son ejemplos de sectores que mantienen valor incluso en épocas de crisis.

energía, salud, vivienda y regalías son ejemplos de sectores que mantienen valor incluso en épocas de crisis. Diversifique con propósito: no se trata de tener muchas inversiones, sino de combinar correctamente diferentes clases de activos para reducir el riesgo y aumentar la estabilidad.

no se trata de tener muchas inversiones, sino de combinar correctamente diferentes clases de activos para reducir el riesgo y aumentar la estabilidad. Exija trazabilidad y regulación: toda inversión debe tener respaldo verificable, auditorías y licencias regulatorias. Si no puede auditarlo, no invierta.

toda inversión debe tener respaldo verificable, auditorías y licencias regulatorias. Si no puede auditarlo, no invierta. Aproveche la tecnología para tomar decisiones informadas: si se usa bien, la tecnología democratiza el acceso a estructuras que antes estaban reservadas para grandes patrimonios.

Más allá de los rendimientos, el propósito de Rojas y Blue Castle Ventures es impulsar un cambio cultural: que las personas entiendan la inversión como una herramienta de bienestar y libertad financiera.

