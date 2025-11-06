La Dian exige a Ecopetrol y Reficar el pago de 1,5 billones de pesos por concepto de IVA del 19 % sobre la gasolina y el diésel importados, según una resolución retroactiva que abarca los años 2022, 2023 y 2024.

Reficar, que opera como zona franca, considera injusta esta decisión, ya que toda su producción se clasifica como importación ante la Dian.

Tras agotar los recursos legales, el ente tributario ratificó el cobro, lo que deja a la empresa al borde de un embargo. Si la medida se ejecuta, Reficar podría operar solo entre 7 y 18 días antes de detener sus actividades, afectando el suministro de combustibles en la costa Caribe y dejando sin empleo a más de 2.000 trabajadores.

El embargo también pondría en riesgo a Ecopetrol, que podría enfrentar el pago anticipado de su deuda externa por más de 120 billones de pesos si se activa una cláusula de incumplimiento.

Expertos aseguran que la Dian busca aumentar la liquidez del Estado ante las dificultades del Gobierno para aprobar una nueva reforma tributaria.

Además, se prevé una segunda acción fiscal contra Ecopetrol por 7,5 billones, lo que agravaría la crisis y pondría en riesgo la estabilidad energética del país.

Jugada contra Ecopetrol sería catastrófica para el país

Periodistas y analistas de Blu Radio calificaron la movida de la Dian como “un golpe mortal” y hasta añadieron que podría ser una jugada con tintes políticos.

“La deuda, que es insólita, asciende a 1,5 billones de pesos. La tesis es que, si tienen que pagar ese IVA retroactivo que exige la Dian del 19 % y no del 5 %, tendrían que cerrar la operación en un plazo de 2 a 3 semanas”, agregó Néstor Morales al respecto.

“Me parece que es una amenaza: están estrangulando a Ecopetrol y a Reficar. Para recoger dinero a través de un impuesto, están amenazando a la gallina de los huevos de oro”, sentenció el periodista.

