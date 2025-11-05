El centro comercial Bulevar Niza en Bogotá se prepara para ofrecer una experiencia única de fin de año desde noviembre, bajo el concepto ‘Navidades del mundo’, con una mirada afuera de Colombia.

“A través de la ambientación en la Plaza Fuego del centro comercial, los visitantes podrán sumergirse en una travesía interactiva que recorre tradiciones navideñas de países como Alemania, México, Estados Unidos y otros. La experiencia incluye proyecciones, escenarios inmersivos y elementos visuales que invitan a conectar con la diversidad cultural y a celebrar en familia”, indicó en un comunicado replicado por América Retail.

Bulevar Niza, inaugurado en 1988, promete transportar a sus visitantes a un recorrido global de tradiciones navideñas, celebrando la diversidad cultural que caracteriza a la temporada navideña alrededor del mundo. Con una propuesta innovadora y llena de magia, el centro comercial tiene como objetivo superar el millón de visitantes durante este periodo festivo.

Una de las grandes atracciones de la temporada será su decoración temática, que ofrecerá un recorrido visual por diferentes culturas y sus costumbres navideñas.

Las luces, adornos y escenarios especiales no solo estarán inspirados en el espíritu navideño tradicional colombiano, sino también en las costumbres de países de todo el mundo, creando un ambiente internacional que invita a explorar las festividades desde una perspectiva global.

Los visitantes podrán disfrutar de ambientes únicos que evocarán las navidades en lugares como Europa, América del Norte y Asia, entre otros.

Además de la decoración, el centro comercial ha organizado una serie de actividades para toda la familia. Los niños, por ejemplo, tendrán la oportunidad de participar en talleres, juegos y actividades interactivas que les permitirán conocer las tradiciones navideñas de otros países.

La visita de Santa Claus es, por supuesto, uno de los momentos más esperados, donde los pequeños podrán hacer sus peticiones y tomarse fotos en un ambiente que emula las festividades de diferentes culturas.

¿Cuántos visitantes tiene Bulevar Niza?

Bulevar Niza aspira a recibir un millón de visitantes durante la época de Navidad, entre noviembre y diciembre, para lo que planea diferentes actividades para llamar su atención.

Bulevar Niza también ofrecerá una serie de eventos en vivo, como conciertos, presentaciones culturales y espectáculos navideños, que se llevarán a cabo a lo largo de la temporada. Estas actividades buscan promover la integración de turistas y locales, haciendo de este un punto de encuentro para distintas tradiciones.

Para quienes aprovechan la temporada para hacer sus compras, el centro comercial tendrá ofertas especiales, descuentos y promociones exclusivas, garantizando una experiencia completa tanto para los compradores locales como para los turistas que llegan a Colombia en estas fechas.

¿Qué tiendas tiene Bulevar Niza?

Bulevar Niza es un centro comercial en Bogotá, conocido por su oferta variada de tiendas que satisfacen diversas necesidades de los consumidores. Entre las tiendas más destacadas del centro comercial se encuentran grandes marcas de moda, tecnología, accesorios, y belleza.

El centro alberga marcas como Arturo calle, Mario Hernández, Dollarcity, Panamericana y D1, que atraen a una gran variedad de clientes interesados en productos de calidad y última tendencia.

Además, Bulevar Niza cuenta con una amplia oferta gastronómica con restaurantes de comida rápida y opciones gourmet. Entre los restaurantes más populares se encuentran Frisby, Creppes & Waffles, KFC y El Corral, lo que asegura que los visitantes encuentren opciones para todos los gustos.

Para quienes están en busca de tecnología y electrónica, Bulevar Niza alberga un gimnasio como Bodytech y otro espacio reconocido como Jumbo, una de las principales cadenas de ‘retail’ de Colombia, que ofrece desde electrodomésticos hasta moda y artículos de hogar.

Con esta diversidad de tiendas, Bulevar Niza se ha posicionado como un centro comercial integral que cubre tanto las necesidades de compras diarias como de entretenimiento para toda la familia.

