Así como Jerónimo Uribe crece en el mundo inmobiliario, un grupo internacional ha demostrado su poderío no solo en el contexto regional sino con cifras notables en Colombia.

Parque Arauco se ha consolidado como un actor importante dentro del territorio colombiano gracias a la mezcla de negocios, entre las que destacan los centros comerciales.

Precisamente, uno de ellos que es muy reconocido en Bogotá tuvo un papel determinante en su más reciente presentación de datos y sirve como foco de cara al futuro.

¿Quién es el dueño de Titán Plaza en Colombia?

Parque Arauco S.A., grupo chileno que es propietario mayoritario de Titán Plaza, informó que en el tercer trimestre de 2025 registró ingresos consolidados de 95.199 millones de pesos chilenos (cerca 100 millones de dólares), lo que representa un crecimiento de 24,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El EBITDA creció 26,1 % hasta llegar a 68.948 millones pesos chilenos (unos 73 millones de dólares), impulsado por la mayor productividad de sus activos y la incorporación de nuevos centros comerciales y adquisiciones.

Lo cierto es que Titán Plaza, ubicado en Bogotá, tuvo una incidencia en estos resultados de acuerdo con la información del conglomerado sobre sus rendimientos en Colombia.

Parque Arauco señaló, replicado por el portal especializado América Retail, que Colombia también registró resultados positivos, con un EBITDA 13,9 % mayor y un aumento de 15,2 % en ingresos (equivalente a 9,1% en moneda local). Allí, destapó el papel protagónico del mencionado centro comercial.

“Entre los activos más destacados figuran Titán Plaza y Parque Alegra (Barranquilla), ambos con crecimientos en ventas superiores al 20 %, impulsados por una sólida recuperación del consumo urbano”, señaló el medio experto.

En esa misma línea, la empresa reconoció que estas cifras llevan a evaluar planes para el futuro con “oportunidades de alto potencial” en territorio colombiano, según remarcó América Retail.

¿Qué centros comerciales y negocios tiene Parque Arauco en Colombia?

La empresa Parque Arauco S.A. opera en Colombia un portafolio de siete centros comerciales, que en conjunto suman cerca de 255.000 metros cuadrados de área arrendable y aproximadamente mil locales.

Los centros mencionados por la compañía incluyen: Parque Arboleda en Pereira, Parque Caracolí en Bucaramanga/Floridablanca, Parque La Colina y Titán Plaza en Bogotá, Outlet Arauco Sopó en Sopó, Parque Fabricato en el Valle de Aburrá (Medellín) y Parque Alegra en Barranquilla.

Los negocios de Parque Arauco en Colombia abarcan el desarrollo, administración, arrendamiento y comercialización de espacios de retail, entretenimiento y gastronomía.

La estrategia comercial también contempla la incorporación de marcas internacionales como H&M en tres de sus centros y la remodelación del ‘mix tenant’ para dinamizar el flujo de visitantes y las ventas de los arrendatarios.

Mediante esta expansión, Parque Arauco ha fortalecido su presencia regional en ciudades clave de Colombia y consolidado sus centros comerciales como destinos urbanos que combinan compras, ocio, servicios y experiencias de marca. Además, así es como el grupo internacional busca combinar un mix comercial variado, gran presencia de marcas internacionales y experiencia de retail de alta gama en el país. ¿Quién es dueño de Parque Arauco? Parque Arauco S.A. es una empresa inmobiliaria chilena especializada en el desarrollo y operación de centros comerciales. Su principal accionista es Inversiones Cabildo S.A., una sociedad vinculada al grupo Said, que posee aproximadamente el 19,35 % de las acciones de la compañía. Este grupo familiar, liderado por José Said Saffie y sus hijos Salvador, Isabel, Constanza y Loreto Said Somavía, ha estructurado un acuerdo de actuación conjunta con otros accionistas relevantes, como Orlando Sáenz y José Domingo Eluchans, consolidando así el control del 27,63 % del capital de Parque Arauco. Además de Inversiones Cabildo, otros accionistas significativos incluyen entidades financieras como BCI Corredor de Bolsa S.A., Banco de Chile por cuenta de State Street, Banco Santander Chile y Inversiones Jardines del Bosque Limitada, entre otros.

