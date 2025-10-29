Desde que se retiró del ciclismo profesional, el exciclista colombiano Rigoberto Urán no se ha quedado quieto ni un solo día, pues su idea es hacer crecer su marca personal y posicionarse en las principales regiones del país.

De hecho, su marca de ropa, su competencia ciclística, los restaurantes y más han crecido de forma considerable, pero su ambición es más fuerte y por eso la idea de seguir creciendo se mantiene intacta.

Recientemente, de hecho, abrió un nuevo sitio en Chía, a unos cuantos minutos de Bogotá, el cual le apuntará a que los ciclistas paren cuando estén comenzando o terminando sus fondos de, principalmente, los fines de semana.

Este sitio, que es un restaurante campestre, está ubicado en el kilómetro 24 de la autopista norte, más específicamente en la vereda Yerbabuena.

Cuánto cuesta comer en la Finca de Rigo

Este restaurant ofrece desayunos desde las 7:30 hasta las 11:00 de la mañana, almuerzos, postres, panadería, bebidas y mucho más.

En cuanto a los desayunos, por ejemplo, se consigue calentados, huevos, desayunos americanos, chicharrón, morcilla, empanadas, migao y mucho más con precios que van desde los 20.000 hasta los 50.000 pesos.

Por el lado de los platos fuertes para el almuerzo, como igual es antioqueño, se consigue bandeja paisa, mojarra, bowls, carnes y más con precios que van por encima de los 35.000 pesos.

Finalmente, en los postres se encuentra arroz con leche, tortas, brazo de reina y más que se consiguen por encima de 13.500 pesos.

Estos precios son muy similares al resto de restaurantes de la zona y por eso es que se ha posicionado tan bien entre los ciclistas, ya que en este sitio, además del restaurante, hay pista de BMX, tienda de ropa casual y de implementos de ciclismo y mucho más, lo cual llama la atención porque es una gran experiencia.

Así, Rigoberto Urán sigue demostrando que si se invierte bien, hay vida después del deporte, pues de la mano de su esposa sigue haciendo crecer su marca personal y ahora se ubica como uno de los empresarios más importantes del país.

