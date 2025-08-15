El ciclista colombiano Rigoberto Urán es uno de los más reconocidos en el mundo, pues además de sus títulos como deportista, su curiosa forma de ser llama la atención de compañeros, colegas y periodistas de todo el mundo.

Sin embargo, más allá de su alegría, también vale la pena destacar que a lo largo de su carrera tuvo varios accidentes, pues unos incluso pusieron en riesgo su vida, por lo que en varias ocasiones casi se retira de forma prematura.

Ahora, como se retiró la temporada pasada, se ha alejado un poco de esos incidentes encima de la bici, pero la suerte aún no lo acompaña y en las últimas horas tuvo que pasar nuevamente por el quirófano.

Qué le pasó a Rigoberto Urán

Por medio de las historias en las redes sociales, el ciclista antioqueño subió un video en el que informó que no todo son buenas noticias, pues en la noche del miércoles se volteó y se cayó de la cama, pero las consecuencias fueron más graves de lo esperado, ya que se fracturó la clavícula derecha.

“Vea pues cómo me levanté hoy, con un hueso, muchachos. Ya teníamos bastante. Eso sí es una cosa que yo ni me la creo. Que hoy yo tenga esa clavícula así reventada simplemente porque me caí de la cama anoche y que vaya para cirugía, no, no, no”, dijo el deportista.

Y en la siguiente historia, mientras las enfermeras se reían, agregó: “No, hijue…, mire como se rompió el huesito. Va a tocar reírnos ya, ¿cierto?”.

Ante esto, el antioqueño tuvo que entrar a cirugía para la clavícula, una por la que ya había pasado hace un tiempo, por lo que tendrá algunos días de recuperación.

Es más, en la mañana de este viernes subió otra historia en la que se le ve con ropa de hospitalización tomándose unas pastillas para, seguramente, controlar el dolor que implica un procedimiento de estos.

Lo cierto es que Urán, más allá de que ya se retiró de forma profesional, sigue montando en su bicicleta continuamente y liderando sus emprendimientos, como el caso del ‘Giro de Rigo’, que este año será en Barranquilla.

