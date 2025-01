Uno de los bombazos más grandes de 2025 para la Liga BetPlay es la llegada de dos socios muy importantes y reconocidos a nivel nacional e internacional a uno de los equipos con mayor proyección del fútbol colombiano.

(Ver también: Rigoberto Urán vive doble dolor: con foto confirmó dura situación con su hijo de 3 meses)

Se trata de Carlos Vives y Rigoberto Urán, quienes hace apenas unos días confirmaron que entrarán a ser socios de Fortaleza CEIF, un equipo que cada vez crece más, que tiene valores y proyectos con la juventud muy importantes y que estaban buscando nombres así de grandes para hacer crecer aún más a la institución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Ahora, según ‘Rigo’, él quiere tener algunos minutos en el fútbol profesional después de su larga trayectoria por el ciclismo, pero eso se ve complicado y más después de los videos que ha compartido.

Lee También

Cómo le va a ‘Rigo’ en el fútbol

En el último que subió a sus redes sociales, se ve al dueño de Go Rigo Go haciendo movimientos de calentamiento junto al resto de jugadores de la plantilla, pero la verdad no se ve muy coordinado y por eso causa risas entre los futbolistas y hasta comentarios en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rigoberto Urán (@rigobertouran)

Algunos de los comentarios que sobresalen de este cómico video son: “Se mueve más un ojo de vidrio”, “Jajajaja Rigo nunca te trabajaron la coordinación y la motricidad jajajaja que calidad de jugador. Bendiciones” y “Se mueve más una hoja de vida en computrabajo mijito”.

(Ver también: Negocio que bajó de nube al de ‘Rigo’ Urán asombró con alianza para pisar duro en Colombia)

Lo cierto es que más allá de verlo entrenando, tener a figuras tan importantes dentro del fútbol profesional colombiano siempre va a ser muy atractivo, ya que más allá del dinero, eso atrae marcas, patrocinadores, visibilidad y reconocimiento que no solo hacen crecer a Fortaleza, sino a toda la liga en general.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.