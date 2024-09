Por: Mall Services Brand

En primer lugar, es importante señalar que el mercado en Colombia alcanza alrededor de 550.000 bicicletas al año, de las cuales el 90 % de las ventas corresponden a la gama media-baja, es decir, por debajo de $ 3 millones, mientras que el 10% restante corresponde a bicicletas de mayor precio.

El modelo de bicicleta más comercializado es el de montaña, y las de menor precio son más demandadas debido a la inseguridad en las ciudades.

El boom de las bicicletas llegó durante la pandemia, lo cual generó una sobreoferta en la industria, incrementando los niveles de importación entre 2020 y 2022. Este fenómeno dejó un gran stock en el mercado, que poco a poco se ha ido normalizando.

De acuerdo con NielsenIQ, el mercado de bicicletas cayó un 43,8% en 2023 en comparación con 2022, en los canales de retail.

Los deportistas en los negocios

Una de las profesiones más cortas es la de los deportistas de alto rendimiento, pues en muchos casos, a los 40 años finaliza su trayectoria y comienzan un nuevo camino. Muchos atletas toman la decisión de emprender antes de su retiro, incursionando en el mundo empresarial y aprovechando su nombre para impulsar sus marcas.

Algunos representantes colombianos que han utilizado su notoriedad en el deporte para potenciar sus negocios son Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Mariana Pajón, James Rodríguez y Egan Bernal. La mayoría de sus emprendimientos se centran en áreas como restaurantes, bebidas, cafeterías, gimnasios y bienestar físico.

Ciclismo: afición de multitudes

El éxito de los ciclistas colombianos a nivel mundial, la creciente conciencia ambiental, los problemas de tráfico en las principales ciudades y el estatus que ha adquirido el ciclismo (considerado por muchos como “el nuevo golf de los empresarios”) son las principales razones detrás del auge del negocio de las bicicletas.

Go Rigo Go, fundada por el ciclista Rigoberto Urán y su esposa Michelle Durango en 2013 en Medellín, busca ofrecer toda la experiencia que Urán ha acumulado como ciclista profesional por más de 15 años, a través de productos innovadores y de alta calidad.

El portafolio de Go Rigo Go incluye una amplia gama de productos y servicios relacionados con el ciclismo, desde cafés y restaurantes hasta carreras y competencias para aficionados. Además, ofrece accesorios y servicios como bicicletas de ruta y MTB, ropa urbana, productos de cuidado personal e incluso talleres en las principales ciudades del país.

Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail: “Go Rigo Go es el mejor ejemplo de cómo la buena imagen de un deportista, con una alta dosis de irreverencia y un modelo de negocio bien planificado, es la fórmula del éxito. En palabras del propio Rigo: ‘Mijitos, el ciclismo es mi vida, siempre pedaleo hacia la meta con verraquera y ahora quiero compartirles algo de lo que me apasiona’. Esa es la filosofía de Go Rigo Go.”

Go Rigo Go tiene tiendas de artículos deportivos en varias ciudades colombianas como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja, Montería, Cali y en Miami. Además, el café ha sido otro de los productos impulsados por el pedalista con su cadena de cafeterías ‘El Café de Rigo’, presente en ciudades como Bogotá, Cali, Montería, Medellín, Llanogrande, Pereira y Miami. Su restaurante ‘La Finca de Rigo’ incluye experiencias únicas como una granja y una pista de BMX. También abrió ‘Grosería by Rigo’, una propuesta gastronómica de lujo en Rionegro, Antioquia.

Finalmente, el reconocido Giro de Rigo, una carrera anual organizada desde 2018, reúne a figuras destacadas del deporte a nivel mundial, así como a fanáticos de todas las edades.

De acuerdo con el Mapa del Retail 2024, los ingresos de Go Rigo Go en 2023 alcanzaron los $51.125 millones, con un crecimiento del 20,8% frente a 2022, cuando facturaron $42.328 millones. Los activos de la compañía se sitúan en $36.821 millones, mientras que los pasivos alcanzan los $28.608 millones. La mala noticia es que la empresa generó una pérdida operacional de $937 millones, lo que refleja que no ha sido ajena a la desaceleración económica del país.

Nairo en segundo lugar

Los negocios del boyacense Nairo Quintana están a kilómetros de distancia de los de Rigoberto Urán, con lo cual Rigo se ha escapado del pelotón desde hace varios años.

Quintana ha incursionado en el mundo empresarial con emprendimientos como su marca de ropa deportiva Nairo.com.co, que ofrece prendas para la práctica de cualquier deporte, con un catálogo especializado en ciclismo.

Otro de sus proyectos es Café 9.30 Concept Store, un café exclusivo en la Zona G de Bogotá, que busca transmitir la magia de Colombia a través de sus productos. Además, El Parche de Nairo es un restaurante temático ubicado en Bogotá, ideal para los aficionados al ciclismo.

La Carrera Gran Fondo Nairo Quintana es otro de los negocios de Nairoman, que anualmente reúne a cientos de aficionados al ciclismo. En junio de 2024, se realizó una edición en Armenia.

Egan Bernal entra en el juego

Egan Bernal, el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia (2019) y el Giro de Italia (2021), lanzó a inicios de este año su nuevo emprendimiento, Cycla, un centro de experiencias ubicado cerca del Alto de Patios en Bogotá, que busca ofrecer todos los servicios que los ciclistas necesitan, desde principiantes hasta expertos.

Egan también ha organizado, en conjunto con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el Gran Fondo de Ciclismo de Bogotá x Egan Bernal, que se realizará el 17 de noviembre. Este evento ofrecerá dos rutas: un gran fondo de 115 kilómetros y un medio fondo de 80 kilómetros, ambos recorriendo las principales calles de la ciudad, incluyendo la Plaza de Bolívar y 10 localidades.=

