El año de Nairo Quintana no ha sido nada sencillo, pues desde que es profesional hace 13 años nunca había dejado de competir, pero luego de que fuera expulsado del Tour de Francia de 2022 por supuesto consumo de Tramadol, las puertas en Europa se le cerraron y, por lo pronto, no hay mucha expectativa sobre su futuro deportivo.

Sin embargo, independientemente de eso, el boyacense aseguró que ha tomado este tiempo como una pausa y un respiro necesario para bajarle la velocidad a su vida y así mismo compartir más con su esposa y sus hijos.

Según dijo Nairo, en dialogo con La Red de Caracol televisión, antes se había perdido muchas cosas importantes de la vida por el deporte, algo que ha recuperado durante estos meses sin competencia.

“Yo me perdí los primeros pasos de mis hijos, las primeras palabras, la primera vez que mi hijo dijo papá, los primeros días de jardín y eso a mí me dolió, ya que aunque para muchas personas es normal o cotidiano, para mi fue muy duro no estar en esos momentos por estar compitiendo“, aseguró el deportista de 33 años de edad.

Y agregó: “Este año me dio la oportunidad de hacer eso, de compartir más con ellos, de vivir más y, bueno, ahora sé que vendrán más oportunidades, pero mientras seguiré disfrutando con mi familia”.

Por otro lado, para los que de cierta medida lo critican porque no consiguió equipo, el boyacense aseguró: “Han sido muchos años de sacrificio y viajes por todo el mundo. Sin embargo, aunque no estoy compitiendo, la disciplina ha seguido porque entreno, me levanto temprano y todo eso, pero la verdad el alivio de estar con la familia es lo mejor, porque eso me hace muy feliz”.

Actualmente, Nairo se ha dedicado más a los negocios. De hecho, abrió un espacio en el norte de Bogotá especialmente para ciclistas en el que espera posicionar más la marca de su nombre y así mismo motivar a más personas para que practiquen el ciclismo.

Ante esto, en el programa le preguntaron sobre si estos negocios lo acercan al retiro, pero Quintana fue contundente con su respuesta: “No, yo aún no pienso en el retiro, ya que yo sigo pedaleando, sigo entrenándome y si de algo estoy seguro es que primero está lo deportivo y luego si los negocios, porque esto es lo que me apasiona y me hace feliz”.

Por lo pronto, Nairo tendrá que seguir entrenando fuerte para poder mostrar números valiosos que le permitan, en algún momento, volver a competir en Europa y, quizá, conseguir el único título de las grandes vueltas que le hace falta: el Tour de Francia.