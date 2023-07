Nairo Quintana no pierde la ilusión de volver pronto a las competencias, pero no en Colombia, más allá de que algunos equipos nacionales le han abierto las puertas para que retorne a un pelotón del pedal, sino en Europa, junto a lo más selecto del ciclismo mundial.

“Si vuelvo a la competición es hacerlo bien, en los mejores escenarios para dar alegría a la gente y hacer las cosas bien”, señaló Nairo, de 33 años de edad y quien no compite en una carrera por etapas desde julio de 2022, cuando terminó su participación en el Tour de Francia, del cual fue descalificado por hallársele en su organismo tramadol, un analgésico derivado del opio, utilizado para aliviar el dolor.

"Debemos tener paciencia y esperar al momento al que llegue. Si mañana me llevan a una competición estoy en buen nivel. Ojalá sea para este año o en los mundiales", Nairo Quintana sobre la posibilidad de volver a competir en 2023. pic.twitter.com/htOARZ86LF — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 20, 2023

Más allá de que el medicamento no hace parte de la lista de medicamentos prohibidos por la (Agencia Mundial Antidopaje) y el corredor puede tranquilamente competir, desde el momento de su positivo y tras la salida del equipo Arkéa francés, las demás escuadras importantes del ciclismo le han negado la entrada al corredor colombiano.

“Lo siento y lo lamento, me disculpo con los que querían ver a Nairo en la Vuelta a Soacha, la Vuelta a Cundinamarca, la Vuelta a Boyacá, pero no me siento motivado, ya pasé por ese momento. Hemos hecho cosas bonitas, hemos cambiado la vida de mucha gente, hemos llevado a jóvenes a lo largo de estos 10 años, hemos cambiado muchas vidas y eso es lo que me llevo y me llena de mucho orgullo más que las mismas victorias, lo que sigo construyendo no es de Nairo, es de los colombianos”, señaló al canal Espn el deportista, campeón del Giro de Italia, la Vuelta a España y tres veces podio del Tour de Francia.

Quintana, quien este año solo ha competido en los Nacionales de ruta en Bucaramanga, en los que acabó tercero, se aferra a la esperanza de volver a demostrar su potencial ante sus anteriores rivales. Además, dejó entrever que su presencia en la próxima Vuelta a España es tan verdadera más allá de lo que se llegó a especular en las redes sociales.

“Si hubiese algo sería el primero en salir a decirlo con mucha alegría, porque sé que haría muy feliz a mucha gente y estaría muy feliz. He soñado colocándome el dorsal, atacando, he soñado ganando, pero debemos tener paciencia y esperar el momento en el que llegue si Dios lo permite. Si mañana me llevan a una competición estoy en buen nivel, los números lo dicen, estoy preparado, ojalá pudiese ser este año en los Mundiales, si no, cuando se pueda”, aseguró el corredor, al agregar que durante estos últimos meses ha vivido momentos dolorosos.

"Trato de dar un mensaje de resiliencia. En mi caso tantas cosas que han pasado me han seguido fortaleciendo. Soy una persona que no bebo, que no trasnocho, soy de familia y eso hace que esté en forma", Nairo Quintana dice que está listo para su regreso.pic.twitter.com/PzqBs5TFvl — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 20, 2023

“Estoy entregado a lo que Dios quiera, me he entrenado bien por si hay la oportunidad de volver, ahora disfrutando de la carretera. No me lamento, ha pasado como ha pasado y hay que seguir con la cabeza en alto y fuerte hacia adelante, hemos dado muchísimo y esperamos que la gente haya disfrutado de todo nuestro actuar y decirles que siempre ha sido de corazón y honesto”.