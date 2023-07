Avanza la ‘grande boucle’ y los colombianos continúan atentos al rendimiento de los pedalistas criollos, con la fe puesta en que, al menos, alguno de ellos pueda quedarse con una de las etapas del evento más importante del ciclismo mundial.

Si bien la gran apuesta era Egan Bernal, el corredor del Ineos no pudo meterse en la lucha y sigue perdiendo tiempo en la clasificación general.

Por qué equipos de ciclismo no contratarían a Nairo Quintana

Una de las ausencias que más siente los amantes del deporte de las bielas es la de Nairo Quintana, quien todavía sigue buscando equipo para retornar a las grandes vueltas y darle nuevos triunfos al país.

Si bien se especulaba que el equipo kazajo Astana estaba cerca de hacerse con los servicios del boyacense, esa información fue descartada por la escuadra europea.

Esa decisión habría sido justificada por el periodista colombiano de ESPN Óscar Restrepo, quien afirmó en medio de una de las transmisiones del Tour de Francia 2023: “Para mí hay un veto, yo no me salgo de esa. No hay explicación real”.

‘El profe’ Restrepo comentó que “frente a las circunstancias que plantearon algunos equipos sobre las excusas por las que no lo contrataron”, esa hipótesis de un veto sería la más acertada, aunque “es muy difícil de comprobar, pero que existe..”

De ser así, supuestamente, Unión Ciclista Internacional podría haber prohibido a los equipos del World Tour contratar a Quintana, pese a que esa información no se puede confirmar.