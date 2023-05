Santiago Botero se refirió al tema en diálogo con Pulzo, medio al que le contó algunas situaciones de las que ha tenido conocimiento sobre los motivos que tienen a los boyacenses Nairo Quintana y Miguel Ángel ‘Supermán’ López afuera del ‘WolrdTour’ de la UCI, pues ningún equipo de élite internacional los fichó para la presente temporada.

En el caso de Quintana, le está pasando factura haber arrojado resultado positivo en el pasado Tour de Francia por tramadol, sustancia prohibida, pero no dopante.

Entre tanto, López está pagando por ser aparentemente cercano a un médico sobre el cual habría una investigación por manejo de ‘doping’.

Sin embargo, Botero develó lo que hay detrás de cada caso y habló de la existencia de documentos que estipulan que ninguno de los 2 escaladores puede ser contratado por escuadras de primer orden.

Santiago Botero destapa qué hay detrás de los vetos a Nairo y ‘Supermán’

El exciclista dijo que en ambos casos hay documentos que respaldan su apartamiento del ‘WorldTour’, lo que ha llevado a López a vincularse al Team Medellín de Colombia y a Quintana a estar sin equipo.

De Nairo Quintana reveló: “Por acuerdos firmados en altos niveles, por cualquier tipo de sospecha e implementación de sustancias así sean limitadas para algunas carreras, hay causal para no ser incluido en las nóminas de los equipos y esto tiene apartado a Nairo… No sé exactamente qué se debe hacer para acceder a un equipo del ‘WorldTour’”.

Entre tanto, de Miguel Ángel López dijo que también hay papeles que le impiden ir a Europa: “Es una situación no muy clara porque no es un positivo y no hay una investigación abierta contra él, pero a la vez sí está sancionado tácitamente por unas cláusulas firmadas con el Astana [su último equipo] que lo limitan a estar en equipos de esa categoría”.

En video, las revelaciones de Santiago Botero para Pulzo (minuto 1.14):