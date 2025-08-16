El pasado 14 de agosto se confirmó el triste fallecimiento de la periodista y presentadora Alejandra Gómez, reconocida por su paso en canales como CityTv, Red+ y RCN, entre otros.

La comunicadora, de 43 años, murió el 10 de agosto, coincidiendo con el día de su cumpleaños, noticia que fue compartida en vivo por sus colegas del programa matutino ‘Mañana Express’ de RCN, quienes le rindieron un homenaje recordando sus mejores entrevistas y resaltando su carácter sencillo, inquieto y comprometido.

(Vea también: Quién es el esposo de fallecida presentadora Alejandra Gómez: periodista que pasó por Caracol y RCN).

Aunque las causas de su muerte no han sido reveladas, el hecho generó gran tristeza entre familiares, amigos y televidentes que seguían su trayectoria periodística.

Entre las reacciones más conmovedoras estuvo la de su esposo, Andrés Marín Martínez, quien publicó un emotivo mensaje en Instagram acompañado de fotografías junto a Gómez. En sus palabras expresó la profunda conexión que compartieron: “¡Fue un placer, caminar, volar, danzar, cantar y hablar contigo!”.

Sin embargo, una parte del texto del hombre sorprendió. “Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno”, apuntó.

Marín también escribió diversas frases cargadas de inmenso sentimiento, como: “El amor nos unió y el amor nos separó” y “Atesoro las palabras que me dejaste”.

Además, el hombre agradeció a colegas y amigos por las muestras de cariño hacia ambas familias, reconociendo el apoyo recibido en este difícil momento. Su mensaje se convirtió en un homenaje íntimo y lleno de emoción a la vida de la periodista fallecida.

