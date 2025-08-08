Este viernes, ocho de agosto, en la ciudad de Cartagena se le rindió un homenaje al exboxeador colombiano Miguel el ‘Happy’ Lora para conmemorar los 40 años del título mundial que le ganó al mexicano Daniel Zaragoza.

Uno de los invitados a este evento era el reconocido periodista de Caracol Radio Eugenio Baena, quien anhelaba mucho llegar para felicitar al exdeportista que más que eso, era su amigo personal e incluso un miembro de su familia.

Desafortunadamente, Eugenio Baena tuvo una complicación de salud en la mañana de este viernes y falleció, dejando muy afectados a sus familiares y amigos.

Cómo se enteró el ‘Happy’ Lora del fallecimiento de Eugenio Baena

Antes de comenzar el evento y apenas llegó al sitio de la ceremonia, Lora se presentó con una gran sonrisa para recibir este homenaje, pero de inmediato le contaron del fallecimiento de Baena y todo cambió.

En un principio acogió una actitud de negación, pero luego rompió en llanto porque Baena era mucho más que su amigo. Este fue el momento en el que se enteró:

🕊️ “Se fue un amigo del boxeo y de la vida” Con profunda tristeza, la leyenda del ring Happy Lora reaccionó al fallecimiento del periodista deportivo Eugenio Baena, una voz histórica del boxeo colombiano: 🎙️ “Eugenio fue más que un periodista, fue un apasionado del boxeo… pic.twitter.com/cOwvCCnpGg — Mpsports_ (@Mpsports___) August 8, 2025

“Yo soy el padrino de ‘Chechi Baena’, su hija. La bauticé cuando tenía dos años y medio. Compartimos muchas peleas, muchos recuerdos. Es más, yo lo esperaba aquí, y hace dos horas me enteré que acababa de fallecer”, dijo Lora en el evento.

Y agregó: “Es un contraste lo que hay hoy. Hoy me están haciendo un homenaje, estoy feliz, pero fallece mi compadre, Eugenio Baena. Estoy muy triste. Que en paz descanse, Dios lo tenga en su santo reino. Le doy paz en la tumba y el pésame a mi ahijada y a toda su familia”.

Y es que Baena fue muy cercano a Lora porque lo acompañó a lo largo de su carrera, pues cubrió sus peleas, sus triunfos y sus derrotas, pero desafortunadamente ahora les tocó despedirse.

Eugenio Baena y Campo Elías Terán. Dos leyendas del periodismo del caribe, y en la foto otro gran colega @campoeliasjr y el campeón happy lora, esas eran las fotos que nos compartía el gran Baena para contar sus anécdotas. pic.twitter.com/F1B62W5lM0 — Steven Arce (@stevenarce) August 8, 2025

De qué murió Eugenio Baena

Eugenio Baena Calvo, reconocido periodista deportivo colombiano, falleció el 8 de agosto de 2025 a los 71 años en la clínica Neurodinamia de Cartagena. La causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio, luego de haber sido sometido a un procedimiento quirúrgico cardíaco (cateterismo) para tratar la obstrucción de dos arterias.

Baena había sufrido un infarto días antes y, pese a mostrar signos iniciales de estabilización, su estado de salud se deterioró, llevándolo a permanecer en la unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento.

