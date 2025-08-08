El periodismo deportivo está de luto. En la mañana de este viernes, 8 de agosto, desde Cartagena confirmaron el fallecimiento del periodista de 71 años de edad Eugenio Baena, padre de la ex patinadora profesional ‘Chechy’ Baena.

Eugenio, también conocido como el ‘Bate’, había sido ingresado de urgencia hace unos días a un hospital a causa de un problema cardiaco, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para destaparle una arteria que tenía.

De hecho, su recuperación iba bien encaminada e incluso ya estaba pensando en volver al aire en los distintos espacios deportivos de Caracol Radio, pero en la mañana de este viernes tuvo una decaída que desafortunadamente no pudo soportar.

Ante esto, el director de Deportes de Caracol Radio, Héctor Eduardo Chávez, no ocultó su tristeza al dar la noticia en vivo y lloró por la pérdida de este periodista.

“Hablé esta mañana con la ‘Chechy’ y me decía que ya estaba bien, que estaba por salir e incluso que ya quería regresar el lunes al trabajo“, comenzó diciendo ‘Lalo’.

Y, entre lágrimas, agregó: “Infortunadamente se nos fue Eugenio. Un tipo que era alegre, un tipo que sabía de todos los deportes, pero que además sabía hacer de todo porque él era reportero, comentaba, narraba, era muy completo y con su alegría de siempre. Realmente es un golpe muy duro y desde acá le mando un saludo, un abrazo y una oración muy fuerte a toda su familia”.

Esto, de hecho, refleja la calidad de persona que era Eugenio Baena, quien sabía mucho de patinaje y boxeo por la región del país en la que desempeñó su carrera, que le abría espacios a los nuevos periodistas y que siempre estaba dispuesto a salir al aire para informarle al país en cualquiera de los espacios de esta cadena radial.

