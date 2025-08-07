Iván René Valenciano volvió a preocupar a sus miles de seguidores este jueves, 7 de agosto, al publicar una serie de fotos y videos que reflejan un deterioro en su estado de salud.

Y es que el otrora delantero de Junior compartió un mensaje para conmemorar los 101 años de historia del conjunto ‘Tiburón’ y allí indicó que “no se siente muy bien”.

“Aunque hoy no me siento muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo a toda la hinchada de Junior. Feliz aniversario 101 a este club que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. ¡Gracias por tanto, Junior!”, escribió en su perfil de Instagram.

(Vea también: Katherine Tapia, arquera de Colombia, volvió a vestirse del Esmad y le regalarán una casa)

Lee También

Lo grave del caso es que en uno de los videos publicados, Valenciano graba cómo se le viene la sangre por la nariz, siendo una fuerte e impactante imagen para las miles de personas que están atentas a su salud.

En las fotos, el ‘Bombardero’ aparece en un centro médico de Estados Unidos durante un procedimiento, sosteniendo la camiseta de su amado Junior de Barranquilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivan Rene Valenciano (@ivanvalenciano9)

Qué enfermedad tiene Iván René Valenciano

En entrevista en julio con Gol Caracol, medio aliado de Pulzo, Hans Gutiérrez, amigo del exjugador de Junior, informó que Valenciano estuvo algunos días hospitalizado por un cuadro de hemoglobina baja y que todos los exámenes que le practicaron le salieron bien. Al parecer, sufrió un bajón de hierro.

“Gracias a Dios después de haberlo llevado a emergencias y estar ahí internado tres días, los exámenes le salieron bien, sin signos de sangre dentro de su cuerpo, la endoscopia y la colonoscopia que le hicieron salieron negativas y se descubrió que tiene un bajón de hierro en su cuerpo y esto como que afecta algo a nivel de hemoglobina, de lo que me han podido explicar los médicos que lo han atendido”, dijo.

Y añadió: “La buena noticia es que Iván no fue diagnosticado con cáncer, que era lo que se decía por ahí. Él está libre de eso, gracias a Dios. Él en este momento se mantiene con visitas periódicas a la clínica para que le hagan infusiones de hierro en su cuerpo, manteniendo dieta saludable y mejorando toda la parte emocional”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.