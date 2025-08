El ciclista colombiano Egan Bernal, uno de los mejores de la temporada, ya lleva varias semanas sin competir, pues después de que finalizó el Giro de Italia se tomó unos días de descanso y luego sí comenzó con su preparación para la tercera y última gran carrera del año: la Vuelta a España.

(Ver también: Esto ganaría Egan Bernal si es top 10 del Giro de Italia 2025; platal anima a echar pedal)

De hecho, el colombiano estuvo 10 días sin montar bicicleta, pero después regresó al país para hacer la preparación adecuada que le permita llegar en el mejor nivel a esta competencia, con muchos kilómetros en las piernas y luego ya con más exigencia.

Es más, actualmente está compitiendo en la Vuelta a Burgos -fue top 10 en la primera etapa- para alcanzar ese ritmo de competencia que necesita cualquier deportista.

Lee También

Qué dijo Egan Bernal sobre Jonas Vingegaard

Ahora, pese a que se confirmó que a la carrera española no irá Tadej Pogacar, sí estará Jonas Vingegaard para tratar de vestirse de rojo, lo cual les pone a los demás ciclistas un punto de tensión bastante alta.

Ante esto, el colombiano, sobre cómo vencerlo, dijo: “Creo que es el favorito. Es uno de los mejores del mundo. Es difícil decir si uno va a la carrera con otra táctica. Al final es como dar lo mejor de uno mismo. Puede haber mucha táctica, pero al final se trata de llegar lo más rápido del punto A al punto B. Al final, cuando hay un corredor así de fuerte, y tal como está ahora el ciclismo, más que táctica hay que intentar no caerse, tratar de llegar lo mejor posible ubicado en las últimas subidas y luego tratar de ir lo rápido. A veces nos volvemos locos con las tácticas y al final creo que es todo más simple”.

Y sobre su objetivo de ganar la triple corona, el colombiano agregó, con diario AS, que “es mi sueño. Lo he dicho muchas veces, no sé si lo voy a lograr o no, pero la verdad es que me levanto todos los días pensando en volver a ser el mejor, en estar delante. A mí me encanta montar en bicicleta. Me gusta competir, me gusta la adrenalina cuando estoy en la bicicleta. Y claro, mucha gente me habla sobre La Vuelta y yo también lo veo así. Es la única carrera que me hace falta, pero la gente me motiva y me dice que lo intente. No sé si lo voy a lograr alguna vez, pero al menos hasta que siga montando en bicicleta, creo que va a ser mi sueño”.

Y es que cabe recordar que Egan Bernal ya ganó el Tour de Francia y el Giro de Italia, por lo que si llega a ganar la competencia española, sería un hito histórico para el país.

(Ver también: “No me he rendido en 5 años”: Egan Bernal y la declaración que eriza en Giro de Italia)

Cuándo es la Vuelta a España 2025

La tercera y última gran competencia de este año será en territorio español desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre de 2025.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.