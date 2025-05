El ciclista colombiano Egan Bernal cumplió con una muy buena etapa 16 del Giro de Italia, al llegar en la posición 11, a 2:31 minutos del líder Christian Scaroni, del Astana.

Lo valioso de la participación del corredor del Ineos es que supo reponerse a una nueva caída y logró recuperar tiempo llegando con el grupo del líder, incluso, sin una notable ayuda de su equipo.

💥 Crash from @Eganbernal! The Colombian hits the deck, but he’s back on the road, chasing down the peloton! #GirodItalia pic.twitter.com/sC5I0oy9xC — Giro d’Italia (@giroditalia) May 27, 2025

Egan Bernal no se da por vencido en el Giro de Italia

Justamente, después de cruzar la meta, Egan Bernal habló con Caracol Sports sobre su cuarta caída en el Giro de Italia 2025, asegurando que si bien perdió tiempo con respecto a corredores importantes, no bajará los brazos.

“Un día bastante duro, me caí y la verdad fue muy difícil encontrar las mejores sensaciones. De hecho, me estaba quedando en la anterior subida. Hasta cierto punto pensé que ya iba a perder mucho tiempo, pero nada, seguí luchando, creyendo, volví a entrar y creo que al final, teniendo en cuenta todo, se puede decir que salvé el día, aunque perdí tiempo con corredores importantes“, dijo.

Fue en el mismo diálogo que Bernal ilusionó y erizó la piel a más de un fanático al indicar que peleará las etapas de alta montaña, las cuales serán cruciales para la clasificación general en la recta final.

“Cambió bastante la general solo con un día de alta montaña, quedan días brutales, así que la verdad sigo creyendo y así este cascado, vuelto nada, la idea es seguir atacando, intentándolo y nunca rendirse. No me he rendido en 5 años, no me voy a rendir acá en un día”, indicó.

“No me he rendido en 5 años, no me voy a rendir aquí en 1 día”: Don Egan Arley Bernal😮‍💨. ¡Vamos con toda Colombia 💛💛💙❤️! 🎥: @Uribecycling pic.twitter.com/Mx4iDN84Mz — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) May 27, 2025

Clasificación general Giro de Italia 2025 tras etapa 16

El líder de la competencia sigue siendo el mexicano Isaac del Toro, quien sufrió en los últimos kilómetros y perdió tiempo con Simon Yates y Richard Carapaz.

Así quedó el top 10 de la carrera:

Ciclista Tiempo 1. Isaac del Toro 61:31:56 2. Simon Yates + 26 3. Richard Carapaz + 31 4. Derek Gee + 1:31 5. Damiano Caruso + 2:40 6. Egan Bernal + 3:23 7. Michael Storer + 3:31 8. Antonio Tiberi + 4:07 9. Giulio Pellizzari + 4:36 10. Adam Yates + 5:08

11. Éiner Rubio: + 5:43

