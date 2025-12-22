Hace pocos días se confirmó que Nairo Quintana, el ciclista boyacense que le ha dado tantas alegrías al país, renovó por una temporada más con el Movistar, equipo español con el que ha conseguido los mejores resultados de su carrera deportiva.

Sin embargo, su temporada parece ser bastante inusual a lo que todos venían acostumbrados, ya que era normal ver el nombre de Nairo en el Giro, Tour o Vuelta a España, pero todo indica que este año, el que puede ser su último año, ya no hará parte de ninguna de las tres grandes.

Así lo informó el medio Marca, quien conoce de cerca toda la actualidad de equipo español, asegurando que el colombiano podría vivir su último gran año sin la presión de estas competencias, sino más disfrutando de algunas más pequeñas en las que pueda conseguir algún triunfo.

Además, el mismo Einer Rubio, otro ciclista colombiano perteneciente a esta misma institución, confirmó que esta será el último año de Nairo, por lo que espera que se divierta y que consiga alguno de los objetivos que desde ya tiene planteados.

“Esta será su última temporada y seguro que nos hace disfrutar”, dijo Rubio en diálogo con el mismo medio.

Y es que cabe recordar que Nairo ya tiene otros proyectos fuera del ciclismo, puesto que en este cierre de año, por ejemplo, el colombiano se sumó tarde a la pretemporada porque se encontraba graduándose de un MBA en Chicago, Estados Unidos, lo que demuestra que además de ser deportista, ahora buscará seguir creciendo como empresario para posicionar sus distintas marcas de la mejor manera tanto a nivel nacional como internacional.

Por lo pronto, Nairo sigue en España preparando lo que será la temporada 2026, en la que espera ayudar a los jóvenes a posicionarse de la mejor manera en el pelotón mundial, al tiempo que busca otra victoria de etapa antes de decir adiós al deporte profesional.

