Una complicada noticia se confirmó este jueves, 5 de febrero, para la ciclista colombiana Martha Bayona, quien lleva varios meses suspendida provisionalmente, pero que ahora se ratificó su sanción.

Por medio de un comunicado compartido por la Unión Ciclística Internacional (UCI), la entidad anunció que la colombiana no se ha presentado en tres controles correspondientes a su proceso y por eso debe cumplir 18 meses de suspensión.

“El Tribunal encontró a la ciclista culpable de una violación de las normas antidopaje debido a tres fallos de paradero en un período de 12 meses y le impuso un período de inelegibilidad de 18 meses”, dijo la UCI.

Y agregó que esa sanción va desde el mes de abril de 2025 hasta octubre de 2026, pero que igual puede apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Qué dijo Martha Bayona sobre su sanción

Ante esto, la ciclista de inmediato emitió un conmovedor comunicado asegurando que esas fallas no fueron a propósito, sino que fueron por errores humanos que se dieron en un momento bastante complicado en su vida.

“Durante este proceso he vivido uno de los años más difíciles a nivel personal: la suspensión provisional, la imposibilidad de competir, soledad y falta de acompañamiento institucional y una fuerte carga emocional. A esto se sumó la muerte de mi padre, un golpe profundamente doloroso que marcó un antes y un después en mi vida”, comenzó diciendo.

Y agregó: “En medio de esta etapa, y aprovechando el tiempo de suspensión provisional, tomé también la decisión de someterme a una cirugía que venía posponiendo desde hace más de dos años, precisamente porque mi prioridad siempre había sido competir y cumplir con mis compromisos deportivos. Fue una decisión pensada desde la salud, el bienestar y la responsabilidad con mi cuerpo y con mi futuro como atleta”.

Este es el comunicado completo:

De esta manera, a Bayona le quedan aún algunos meses para volver a competencia pronto, con el compromiso de volver siempre bajo la premisa del juego limpio y la honestidad deportiva.

