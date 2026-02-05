Este 5 de febrero es una fecha muy importante para el ciclismo colombiano, puesto que se da inicio a los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, una competencia que se disputará en Zipaquirá, Cundinamarca, y que reúne a varios de los mejores ciclistas del país buscando quedarse con el título, que además de estatus, da la oportunidad de vestir la camiseta ‘tricolor’ durante toda la temporada.

En este primer día de competencias, las pruebas que se llevarán a cabo son las de contrarreloj en las diferentes categorías, las cuales son muy entretenidas de ver porque son recorridos cortos en los que los deportistas deben dar todo de sí para conseguir el tiempo más rápido al cruzar la meta.

Para los élite masculinos, el recorrido será de 44 kilómetros en su mayoría planos, lo que hará que los ciclistas usen mucha potencia para sacar los segundos necesarios.

Es más, los favoritos son los ciclistas que pertenecen a equipos World Tour, como Egan Bernal, vigente campeón de esta prueba, Brandon Rivera y el mismo Daniel Felipe Martínez, quien se suele destacar en estos terrenos.

A qué hora es la prueba élite de contrarreloj en los Nacionales de Ruta

Tenga en cuenta que, tal como estableció la Federación Colombiana de Ciclismo, los horarios son los siguientes:

🏁 Pasavías antes de Glorieta Calle 4. Horarios:

Damas Juvenil (13.2km) – 8:12 a.m.

Varones Juvenil (26.1km) 8:35 a.m.

Damas Sub-23 (26.1km): 9:29 a.m.

Damas Élite (26.1km) : 9:54 a.m.

Varones Sub-23 (44km): 10:13 a.m.

Varones Élite (44km): 11:01 a.m. — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) February 5, 2026

Los últimos en tomar partida serán precisamente los mencionados anteriormente, quienes prometen ser los que mejor tiempo saquen sobre los ciclistas de equipos nacionales como el Sistecrédito, el Nu y más.

Por su parte, tenga en cuenta que la prueba de ruta élite será el próximo domingo, 8 de febrero, en un recorrido de 209 kilómetros que pasará por Zipaquirá, el Neusa y Cogua, que promete ser muy exigente por la altimetría que maneja.

