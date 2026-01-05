La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se disputarán en Cundinamarca entre el 5 y el 8 de febrero. El certamen reunirá a las principales figuras del ciclismo colombiano en las categorías juvenil, Sub-23 y élite, tanto en damas como en hombres.

La competencia abrirá el jueves 5 de febrero en Zipaquirá, con las pruebas de contrarreloj individual sobre un trazado técnico y exigente. Las damas juveniles correrán 13.2 kilómetros, mientras que las damas Sub-23, élite y los hombres juveniles afrontarán 26.1 kilómetros. La jornada cerrará con la contrarreloj para hombres Sub-23 y élite, que tendrá una extensión de 44 kilómetros gracias a un segundo giro al circuito establecido.

El viernes 6 de febrero se dará paso a las primeras pruebas de ruta, que se desarrollarán en el Autódromo de Tocancipá. Allí, los ciclistas competirán en un circuito cerrado de 2.7 kilómetros por vuelta. Las damas juveniles completarán 67.5 kilómetros (25 giros), mientras que las damas sub-23 y los hombres juveniles recorrerán 81 kilómetros distribuidos en 30 vueltas.

La exigencia aumentará el sábado 7 de febrero, cuando hombres Sub-23 y damas élite afronten una ruta de 124.5 kilómetros. El recorrido partirá desde el parque principal de Sopó y cruzará por Tocancipá, Gachancipá, el cruce de Suesca, el Alto del Sisga, Chocontá y Villapinzón, para finalizar en el parque de Guasca.

El cierre del campeonato será el domingo 8 de febrero con la prueba más esperada: la ruta élite masculina, con un extenso recorrido de 209.9 kilómetros. La salida y llegada estarán ubicadas en el Mirador de las Salinas de Zipaquirá, en un circuito que incluye tramos urbanos, variantes, pasos por Neusa y Cogua, múltiples giros y un final en ascenso que promete selecciones importantes.

Con este diseño, los Nacionales de Ruta 2026 se perfilan como una prueba de máximo nivel, en la que la estrategia, la resistencia y el estado de forma serán determinantes para quienes sueñan con vestir el tricolor en la temporada internacional.

