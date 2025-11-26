El ciclista colombiano Fernando Gaviria, quien acaba de firmar contrato con el equipo Caja Rural de España, se vio involucrado en un grave problema judicial en Mónaco hace algunos días, pese a que la información recién fue publicada.

Según contó el medio Nice-Matin, de Francia, el pasado 22 de octubre el antioqueño fue detenido por las autoridades de Mónaco al ser encontrado manejando bajo los efectos del alcohol. Por eso, le tocó presentarse ante el tribunal de Mónaco y lo sentenciaron con dos años de prisión condicional más una multa de 5.000 euros, además de la prohibición de conducir durante años en Mónaco y el pago de otras multas de menor cuantía.

Ante esto, según el medio, Gaviria se habría justificado con que estaba con estrés laboral y que antes de salir en el carro, alcanzó a dormir una horas. “Dormí unas horas antes de salir. Tenía ganas de coger el coche. Fue un error mío, no lo volveré a hacer. Presentaba estrés laboral y problemas familiares”, dijo Gaviria.

“¿Cree que este estilo de vida es compatible con la vida de un deportista de élite?”, dijo el presidente del tribunal, a lo que Gaviria respondió: “No, no lo es. No es normal, lo sé”.

De esta manera, a Gaviria, quien no gana desde 2024, le tocará cumplir con sus obligaciones judiciales en Mónaco para no tener más problemas más adelante.

Por lo pronto, el antioqueño espera hacer una buena pretemporada para llegar en las mejores condiciones a sus primeras carreras de 2026, un año en el que espera volver al triunfo en la categoría UCI Pro Team.

