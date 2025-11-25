El ciclista colombiano Fernando Gaviria cambiará de equipo a partir de la próxima temporada, pues después de que estuvo con el Movistar Team desde 2023, ahora tendrá un cambio en su carrera y competirá con el Caja Rural-Seguros RGA, un equipo de segunda categoría en España.

Así lo dio a conocer el mismo equipo a través de las redes sociales, con una publicación en la que asegura que es un fichaje “ilusionante con el que esperamos optar a pelear por más triunfos a lo largo de la temporada”.

Así fue el anuncio del colombiano:

✍🏻🇨🇴 Ahora sí 💨 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐫𝐢𝐚 aportará toda su experiencia con su llegada a Caja Rural-Seguros RGA. 🔝 Un fichaje ilusionante con el que esperamos optar a pelear por más triunfos a lo largo de la temporada. 📝 https://t.co/ANv6pHqvyy#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/I8i2uW9Hnf — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) November 25, 2025

“Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí“, dijo Gaviria.



Y agregó: “De cara a la próxima temporada, mi objetivo es trabajar bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar lograr victorias. Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante”.

Así, Gaviria saldrá de los equipos World Tour para hacer parte ahora de esta institución que es UCI Pro Team, es decir, no de la primera categoría. Por eso mismo, para participar en las grandes vueltas, ya sea el Giro, Tour o Vuelta a España, debe recibir una invitación oficial por parte de los organizadores.

Lo cierto es que más allá de que no es un equipo tan grande, igual es importante que Gaviria se mantenga en Europa buscando conseguir los mejores resultados.

Hace cuánto no gana Fernando Gaviria

Y es que lo cierto es que los resultados no han acompañado a Fernando Gaviria en las últimas temporadas, pues después de ser considerado el mejor ‘sprinter’ del mundo, consiguiendo varias victorias en las grandes vueltas, recientemente se le ha caído un poco el rendimiento y por eso no ha vuelto a levantar los brazos.

Desde 2021, que se retomó un poco la normalidad luego de la pandemia, Gaviria solo ha conseguido seis victorias de etapa: una en el Tour de Polonia, dos en el Tour de Omán, otra en la Vuelta San Juan, una más en el Tour de Romandía y la última, en 2024, en el Tour Colombia.

