Ya pasaron 31 años desde el lamentable asesinato al futbolista colombiano Andrés Escobar, figura con la Selección Colombia y Atlético Nacional, quien desafortunadamente en el Mundial de 1994 se metió un autogol y semanas después recibió varios disparos en Medellín.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Javier Hernández Bonnet recordó episodio de Maradona en despedida del ‘Pibe’: “10 chicas”)

Esa fue una de las noticias que más impactó el país, pues esa era todavía una época bastante complicada en cuanto a violencia y narcotráfico y por eso meterse con las personas equivocadas podía convertirse en una sentencia de muerte.

Lee También

Sin embargo, en los últimos días se conoció una historia que dejó en evidencia que esa muerte pudo haberse evitado, ya que el futbolista pudo quedarse viviendo en Estados Unidos, pero prefirió volver al país.

Dicha historia la contó Javier Hernández Bonnet en diálogo con Juan Eduardo Jaramillo de Win Sports, asegurando que por medio suyo le comunicaron que tenía un trabajo asegurado en el que se le pagaba bien y le patrocinaban hasta a toda la familia, pero el futbolista la rechazó.

“Me llama Ricardo Alarcón y me dice ‘estoy aquí con Augusto López. Dígale a Andrés Escobar que queremos que se quede como comentarista’. Yo voy y converso con Andrés y le cuento que por qué no considera que se quede como comentarista”, comenzó diciendo Hernández.

Ante esta oferta, Escobar dijo que no porque estaba con su novia y no quería dejarla sola, pero los empresarios le dijeron que le pagaban todo, tanto a ella como al resto de la familia, que fue otra excusa que puso el futbolista.

Al rechazar la oferta por tercera vez, pese a los consejos que le dio el periodista, Escobar le confesó a Bonnet: “La verdad es que no tiene presentación que todos en Colombia estén hablando de mí por el autogol y yo deje llegar a mis compañeros solos a Colombia a recibir todo el agua sucia. Yo tengo que volver a Colombia con ellos”.

Luego Colombia jugó el último partido de la fase de grupos de ese Mundial, gana y Maturana les dice a los jugadores que se aíslen para la seguridad de ellos (entendiendo el momento que vivía el país). La mayoría acató la orden, menos el ‘Pibe’, que siguió jugando sus partidos, y Escobar, que salió una noche y todo resultó en su lamentable fallecimiento.

(Ver también: “Me veo cansado”: Javier Hernández Bonnet insinuó que su retiro de la TV está cerca)

Lo cierto es que este sigue siendo uno de los episodios deportivos más oscuros del país que puso a pensar a todos, recordando que los jugadores de la época no querían volver a vestir la ‘Tricolor’ y Hernández Bonnet casi deja su carrera.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.