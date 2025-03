Colombia acumula cuatro partidos sin ganar en la Eliminatoria, tres de ellos con derrotas, lo que ha despertado dudas sobre el proceso del técnico argentino. Lejos quedó el subtítulo en la Copa América, ya el presente de la ‘Tricolor’ se ha nublado con las derrotas ante Bolivia, Uruguay, Ecuador y Brasil. La actualidad de Néstor Lorenzo no es la mejor, pese a que está en puestos de clasificación.

(Vea también: Cuentas de Colombia para clasificar al Mundial: estos son los partidos que tiene que ganar)

Con ese panorama, la permanencia de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia está en duda. Según informó el periodista Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo, de Blu Radio, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se reunirá la próxima semana para evaluar su gestión.

El periodista aseguró en el espacio radial que habló con Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y una de las cabezas importantes en la Federación. El dirigente le dio a entender que el panorama para el argentino no es el mejor.

“Lo primero que me dijo es que hay Comité Ejecutivo la semana entrante”, aseguró el periodista, añadiendo que Lorenzo no estará presente en el encuentro. La razón es que la FCF considera que el entrenador no debe participar en una discusión donde se analicen los resultados obtenidos y posibles cambios.