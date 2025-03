Una opaca Selección Colombia, como hace mucho tiempo no se veía, se dejó empatar de Paraguay 2-2 después de ir ganando con un cómo 2-0 en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, donde sucumbió en su juego y también en las cuestionadas decisiones del técnico Néstor Lorenzo.

(Vea también: “Desechó a Scaloni” revelan que DT campeón del mundo estuvo muy cerca de dirigir a Colombia)

Fue precisamente el entrenador que fue muy criticado por los cambios que hizo en el partido, como cambiar a James Rodríguez y John Arias por Yerry Mina y Jaminton Campaz, en las dos únicas variantes que hizo durante todo el encuentro, pese a que la ‘tricolor’ necesitaba de otro tipo de jugadores, como Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza.

Al finalizar el partido, muchos esperaban la opinión de Carlos Antonio Vélez, quien en su programa Planeta Fútbol criticó duramente al entrenador y hasta pidió su salida, teniendo en cuenta las malas decisiones que ha tomado en el último tiempo.

Además de ello, en redes sociales se filtró un audio de Vélez que no se escuchó en las transmisiones de sus programas y que se hizo en la privacidad con sus compañeros de trabajo. En la informal charla, el periodista se solidarizó con Juan Fernando Quintero, a quien el técnico no usó ni un solo minuto en esta doble fecha de Eliminatoria.

“¿Para qué lo llaman? ¿Cómo se debe sentir ‘Juanfer’ ahora? James no estaba para jugar, es que ni cobraba los tiros de esquina. No joda, unas ganas de llevarle la contraria a todo el mundo. A Lerma le toca solo y lo sacan muy mal, hermano. No lo ponga más, ya está. Qué hij… terquedad, hermano. Afortunadamente que clasificar es fácil”, mencionó.

Además, en su programa Planeta Fútbol también le mandó un mensaje al jugador: “Yo de Juan Fernando Quintero no volvería a la Selección y le pido por respeto al profesional que no lo llame más. Le puede solucionar un problema y no lo hizo, no lo llame”, declaró Vélez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Reacción de la mamá de ‘Juanfer’ y el hermano por suplencia con Colombia

Incluso, en esa misma línea también se pronunciaron la mamá de Juan Fernando Quintero, Lina Paniagua, y su hermano, Mateo Quintero, quienes hicieron gestos en las redes sociales expresando su descontento con el DT por el maltrato al jugador antioqueño.

De hecho, la controversia se traslada al trato preferencial que algunos jugadores reciben sobre otros, lo cual, según Vélez, muestra una falta de gestión y el manejo del grupo tanto con Quintero como para otros miembros del equipo que no reciben suficientes minutos en cancha para demostrar su juego como Marino Hinestroza. Este tipo de gestión podría estar afectando la moral del equipo y su funcionamiento en conjunto.

Cuándo vuelve a jugar Colombia por Eliminatorias para el Mundial de 2026

Ahora, la Selección Colombia se enfrentará a Perú y Argentina en la penúltima doble fecha de eliminatorias, que será el próximo mes de junio. Primero en Barranquilla y luego en el Monumental, de Buenos Aires, donde juega River Plate. La ‘tricolor’ está a 6 puntos de la clasificación y en sus cuentas está por lo menos lograr 3 puntos en la próxima jornada.

Sobre los cambios, Lorenzo sorprendió con sus declaraciones y justificó su trabajo durante el partido: “Siempre soñamos con estar arriba; habrá que ajustar, que renovar y ver qué se hace en el futuro para salir de esta situación. Todavía no hablé con los jugadores, pero seguramente lo haré para recuperar la memoria, hay situaciones, y este equipo se construyó a partir de esas situaciones, de ir a presionar como contra Alemania, España, en fin. Ya propuse una reunión con los jugadores por Zoom, de replantear y recuperar la memoria”.

* Pulzo.com se escribe con Z