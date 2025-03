Colombia dejó sinsabor en su derrota 2-1, en su visita a Brasil por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Uno de los que más alzó la voz de disgusto por la derrota fue Carlos Antonio Vélez.

Durante el programa ‘Planeta Fútbol’, de Win Sports, el panelista reprochó la crisis de la ‘Tricolor’, que lleva tres derrotas al hilo en su búsqueda por ir a la Copa del Mundo. El periodista criticó varios aspectos del juego, pero señaló a un principal responsable: Néstor Lorenzo.

Fiel a su estilo, Vélez criticó los cambios que hizo el estratega del combinado nacional, asegurando que tuvo poca lectura del juego, no sin antes considerar que hubo papelón, ya que Brasil no se mostró con hambre de buscar el triunfo.

Además, insinuó que Lorenzo debería dar un paso al costado por la crisis que tiene Colombia en eliminatorias y que la deja de sexta en la tabla de posiciones.

Dijo que para Brasil hay varios técnicos diferentes a Dorival Júnior, pero: “¿No hay un técnico diferente a Néstor Lorenzo? Ya son tres derrotas seguidas”, cuestionó.

Insistió en que el argentino tuvo poca lectura del juego y que no aprovechó que la ‘Canarinha’ no propuso cuando se adelantó en el partido. También se despachó contra las figuras brasileñas como Vinicius o Rapinha, que, pese a brillar en sus clubes, no se destacaron tanto en este juego, pese a que hicieron los goles de la victoria.

