Colombia perdió en su visita contra Brasil por la fecha 13 de las Eliminatorias Conmebol. Sobre el minuto 8 de adición del segundo tiempo, Vinicius Jr. anotó para poner el 2-1 final a favor de la ‘Canarinha’.

El ‘crack’ del Real Madrid recibió un balón desde una distancia considerable y, en una finta de habilidad, enganchó para dentro, engañó a Daniel Muñoz y remató desde lejos. Para la mala suerte de la visita, la pelota rozó en Jefferson Lerma, lo que descolocó al golero Camilo Vargas.

🚨🌎 GOAL | Brazil 2-1 Colombia | Vinicius Jr

WHAT A FANTASTIC GOAL FROM VINICIUS JR TO WIN IT FOR BRAZIL IN THE 99TH MINUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/u4vFJ26VDz

