Colombia sigue sin dar señales de vida y volvió a dar un juego que dejó bastante disgusto, luego de empatar 2-2 en Barranquilla y sumar tan solo un punto en las últimas 4 fechas (12 posibles). El principal señalado de esta debacle es el director técnico, Néstor Lorenzo, a quien no le ven grandes intenciones de reestructurar la táctica del equipo y conformarse con los mismos jugadores y no rotar plantilla.

Uno de los que van por esa línea es Carlos Antonio Vélez, quien se mostró indignado por cómo el funcionamiento del combinado nacional se fue estancando a medida de que iban pasando los minutos del encuentro. El periodista volvió a criticar a Néstor Lorenzo y le cuestionó que siempre recurra prácticamente a los mismos titulares y alternativas, y no cuente con varios futbolistas de la convocatoria.

El Calvo Vélez cuando no habla tantas chimbadas es otra vuelta! pic.twitter.com/CCj7AzLrKL — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) March 26, 2025

Carlos Antonio Vélez criticó a Néstor Lorenzo por empate de Colombia vs. Paraguay

A diferencia de ciertos analistas que se quedaron con el discurso conformista de que el estratega argentino al menos paró la racha de derrotas, Vélez no quedó satisfecho y lapidó el papelón de la ‘Tricolor’. El analista aún no se saca de la cabeza que se haya cedido una ventaja que se consiguió en los primeros 15 minutos de juego, tiempo en el que Luis Díaz y Jhon Durán hicieron los goles.

“¿Cómo se va a dilapidar una ventaja de 13 minutos? A los 13 minutos íbamos ganando el partido y estaba pintadito”, expresó el caldense en la transmisión del partido de RCN.

Aseguró que el partido fue más por la actitud de los anotadores de la victoria inicial y no porque el argentino haya tenido una lectura adecuada del juego. Esto lo dijo porque, según su análisis, Paraguay estaba encima y Colombia pudo aprovechar para un contragolpe y liquidar el juego.

No obstante, el punto crítico que sigue viendo Vélez es que el partido se estaba poniendo cuesta arriba desde el primer tiempo, con el descuento ‘Guaraní’, luego de un ‘blooper’ de Camilo Vargas, y al entrenador no se le vieron ideas para recuperar el juego. De hecho, se quejó principalmente de que no intentara con una alternativa desde el banquillo.

“Y el banco lleno de jugadores con alternativa, y esos jugadores no entraron”, complementó el analista deportivo.

Para rematar, insinuó que Lorenzo debería llamar a solo a los pocos jugadores que más minutos cuenta, y que deje en sus clubes a los que casi ni pone a jugar. Por si fuera poco, no le pasó desapercibido el detalle de dejar de ponerse la camisa vinotinto, que ha usado como cábala, e ironizó en ese aspecto.

“No entiendo, ¿para qué los llama? Que no los vuelvan a llamar. Listo, ya está. Si él cree en 14 o 15, pues que llame a esos, y jugamos con esos, ya está. No sirvió ni siquiera que se cambiara la camiseta”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia por las eliminatorias?

Luego de otra fecha Fifa en la que no se demostró nada de fútbol, y con los ánimos cada vez más abajo, el combinado nacional volverá a la acción en junio, cuando se enfrente a Perú y Argentina, su verdugo en la Copa América pasada y a quien le ganó en la pasada jornada de eliminatorias. Los juegos se llevarían a cabo el próximo 4 y 9 de ese mes, respectivamente.

Contra la ‘Albiceleste’, Colombia no parte como favorita, esto porque va de visitante, los del sur continental están en un excelente presente (contrario a las penosas salidas de la ‘Tricolor’) y porque las copas ganadas recientemente pesan. El papelón sería si no saca los 3 puntos a los ‘Incas’, quienes son novenos en la tabla y tienen muy pocas chances de ir al Mundial de 2026.

