Después del empate 2-2 entre la Selección Colombia y su similar de Paraguay, en el marco de la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Cánada 2026, el reconocido experiodista Iván Mejía, que se retiró de la profesión en 2018, dejó una ácida opinión sobre lo que fue el compromiso y el entrenador argentino de la ‘Tricolor’, Néstor Lorenzo.

(Lea también: A Jessi Uribe lo piden para Selección Colombia, en lluvia de memes: “Llévenlo al Mundial”)

A pesar de que el combinado patrio arrancó ganando el compromiso desde el segundo 40 por una gran anotación del habilidoso Luis Díaz y a los pocos minutos se reportó el delantero Jhon Jáder Durán para dejar el marcador 2-0 parcialmente, la Selección de Paraguay supo recomponerse y hasta logró descontar en el marcador en el último suspiro de la primera parte.

Para el segundo tiempo, Colombia se vio perdido en su juego y fueron escasas las opciones de gol que consiguió crear para aumentar la diferencia en el marcador; por su parte, los guaraníes consiguieron la igualdad al minuto 62 por medio del jugador Julio Enciso.

Y es que previo al gol que sentenció la paridad en el tanteador, el estratega Néstor Lorenzo sorprendió con dos variantes. Ingresó a Jaminton Campaz por el capitán James Rodríguez y al defensor Yerry Mina por el extremo Jhon Arias.

Iván Mejía se despachó por empate de Colombia y el técnico Néstor Lorenzo

Ante dicha situación, Mejía no dudó en opinar que el cambio de Rodríguez era por Juan Fernando Quintero, que no vio un solo minuto durante los partidos ante Brasil y Paraguay.

“Si ‘Juanfer’ no le sirve a Lorenzo en un partido como el de hoy [ante Paraguay], que no lo vuelva a convocar. No entendí su ausencia. Con Paraguay replegado ‘Juanfer’ era posible solución”, comentó el Iván a través de su cuenta de X.

Además, cuando finalizó el encuentro, el experiodista no dudó en señalar a Lorenzo como el responsable del 2-2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla entre la ‘Tricolor’ y los paraguayos; incluso, aseguró que estratega argentino dejó “descerebrado” al equipo con las sustituciones.

“Supo a derrota este empate con Paraguay tras ir ganando 2/0. Muy poco juego, muchas ganas pero cero talento e imaginación. Además, cuando Lorenzo intentó cerrar el partido llegó el empate y sus cambios dejaron un equipo descerebrado. Un punto que sabe a poco”, sentenció Mejía.

Supo a derrota este empate con Paraguay tras ir ganando 2/0. Muy poco juego, muchas ganas pero cero talento e imaginación. Además, cuando Lorenzo intentó cerrar el partido llegó el empate y sus cambios dejaron un equipo descerebrado. Un punto que sabe a poco — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) March 26, 2025

(Vea también: Paraguay embobó a la defensa de Colombia y clavó golazo para empatar el partido)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: así va Colombia

Así las cosas, la Selección Colombia cerró esta doble fecha de Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 en la sexta posición con 20 puntos; mientras Paraguay, que sigue invicta en el torneo desde que el técnico Gustavo Alfaro asumió las riendas del seleccionado, superó a la ‘Tricolor’ y cerró en el quinto lugar con 21 unidades.

Cuándo vuelve a jugar Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Las próximas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas están programadas para disputarsen el 4 y 9 de junio. La Selección Colombia se medirá ante Perú y finalizará, de visita, contra la actual campeona del mundo, Argentina, que este mismo 25 de marzo aseguró su cupo al certamen orbital que se jugará el próximo año.

* Pulzo.com se escribe con Z