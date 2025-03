Se podría decir que Colombia entró en cuidados intensivos y no precisamente porque comprometió su clasificación al Mundial, que todavía tiene muchas esperanzas. La razón principal del crítico momento se debe al pobrísimo juego que mostraron los de Néstor Lorenzo en el partido contra Paraguay, pues pasaron de ir ganando 2-0 de una manera cómoda a empatar 2-2 en un partido que incluso se pudo perder.

(Vea también: “No estuvo”: critican a James Rodríguez por decepcionante empate de Colombia con Paraguay)

Lo más grave del caso es que da la sensación que Lorenzo se está muriendo de hambre con la nevera llena, pues tiene jugadores talentosísimos que está dejando en el banco de suplentes y, otros, con muy bajo nivel, los mantiene en el once titular, lo que aumenta más las dudas y la desconfianza en este proceso que tuvo sus momentos de gloria, como cuando se llegó a la final de la Copa América.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo Deportes 🟣 (@pulzodeportes)

Qué cambios hizo Néstor Lorenzo vs. Paraguay

Una de las críticas más grandes contra el entrenador es por qué decidió hacer cambios como el de Yerry Mina por James Rodríguez y el de Jaminton Campaz por John Arias, sabiendo que en el banco tenía jugadores de la talla de Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza, quienes han derrochado su talento en el fútbol colombiano y todo indica que al técnico Néstor Lorenzo poco y nada le llama la atención el rentado local.

Precisamente, los hinchas en el estadio Metropolitano incluso corearon el nombre de Juan Fernando Quintero pidiéndole al técnico que le diera algunos minutos al ‘crack’; sin embargo, Lorenzo se hizo el de la vista gorda y no le dio un solo minuto, dejándolo al lado de Marino Hinestroza en el banco de suplentes, aunque eso sí los hizo calentar casi todo el partido.

Al respecto, la mamá de Juan Fernando Quintero, Lina Paniagua, y el hermano, Mateo Quintero, que además es cantante, reaccionaron furiosamente en redes sociales al ver la falta de respeto del técnico con ‘Juanfer’. Su madre usó emojis de cara de rabia para mostrar su frustación por los cambios del DT. Además, el artista fue más allá y hasta hizo un gesto grosero para reflejar su ira con el entrenador que ni un solo minuto le dio al talentoso volante.

Las historias de la mamá y del hermano de Quintero sobre Nestor Lorenzo. Es una humillación. Quintero no debería volver más. pic.twitter.com/Ba15YvhQiF — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) March 26, 2025

Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Juan Fernando Quintero

Pero no solo ellos se sumaron a las críticas contra el DT, también lo hizo el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su programa Planeta Fútbol, de Win Sports, señaló duramente al técnico por el maltrato que le ha dado a Juan Fernando Quintero.

“Yo de Juan Fernando Quintero no volvería a la Selección y le pido por respeto al profesional que no lo llame más. Le puede solucionar un problema y no lo hizo, no lo llame”, declaró el comentarista.

El debate se extiende al trato preferencial que algunos jugadores reciben sobre otros, lo cual, según Vélez, denota una falta de respeto tanto para con Quintero como para otros miembros del equipo que no reciben suficientes minutos en cancha para demostrar su valía. Este tipo de gestión podría estar afectando la moral del equipo y su funcionamiento en conjunto.

Lee También

Las críticas están sobre la mesa y ahora es tarea de Lorenzo y su equipo técnico evaluar y ajustar su enfoque si aspiran a revertir estos resultados negativos y mejorar el rendimiento en partidos futuros. Las decisiones tomadas en los próximos juegos serán cruciales para definir el camino de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas. Los próximos dos juegos serán en junio contra Perú y Argentina, respectivamente.

* Pulzo.com se escribe con Z