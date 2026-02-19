Mundial 2026
Faltan pocos meses para el inicio de la Copa del Mundo y cada vez salen más detalles acerca del torneo de fútbol más importante de todos.
El cominado nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, debutará en la Copa del Mundo ante su similar de Uzbekistán el próximo 17 de junio en México.
El futbolista estaba disputando su primera titularidad con su nuevo equipo, solo duró cinco minutos en cancha y se lesionó en una lamentable jugada.
Todo parece indicar que el técnico de la ‘Tricolor’ sería el gran deseo de Juan Román Riquelme para el proyecto post-Mundial 2026 en Boca Juniors.
El esperado regreso de Neymar al Santos tras su lesión reaviva la ilusión de Brasil rumbo al Mundial 2026.
Jhon Arias regresa a Brasil y su fichaje por Palmeiras desata polémica tras su polémica salida de Fluminense.
La llegada de James Rodríguez a Minnesota United FC sacudió la MLS y generó opiniones divididas entre leyendas.
Viendo cómo va su selección y la posibilidad que tiene de ir a la Copa del Mundo, el jugador volverá a las canchas a sus 38 años de edad.
Jhon Jader Durán cambia de aires: ¿qué busca el Zenit con la llegada del joven colombiano a su ataque?
Disputó apenas un encuentro con su nuevo equipo y se lesionó, por lo que su participación en la Copa del Mundo no está garantizada.
El gerente deportivo del club estadounidense, Khaled El-Ahmad, reveló el dorsal que usará el colombiano en medio de su presentación.
El país norteamericano tendrá otro evento deportivo muy importante en apenas dos años y por eso el torneo de fútbol servirá como vara de medición.
Argentina elige Kansas City como base en el Mundial 2026: una decisión estratégica respaldada por tecnología innovadora y proximidad clave.
El cucuteño continúa entrenándose de forma individual, a menos de seis meses para que comience la Copa del Mundo Estádos Unidos, México y Canadá 2026.
El periodista deportivo lanzó una frase que desató nostalgia entre sus seguidores, justo cuando se acerca el Mundial 2026; lleva casi ocho años retirado.
Una de las ciudades emergentes que aparece como destino recomendado de cara a la máxima cita del fútbol internacional en Estados Unidos en 2026.
México se encuentra luchando fuerte contra una enfermedad que no ha podido controlar y eso cambiaría los planes para la Copa del Mundo.
Los interesados en solicitar este documento a través de ese mecanismo podrán hacerlo en el territorio nacional como en consulados ubicados en Brasil y Panamá.
El combinado nacional fue notificado por parte de la Fifa para que vaya preparando todo lo relacionado a su logística y demás, al menos para la primera ronda.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció este 21 de enero una novedad que despeja dudas y acelera planes para miles de aficionados al fútbol.
En el encuentro entre el Once Caldas y el Cúcuta Deportivo surgieron señalamientos que revivieron el pasado de dos jugadores.
Luis Suárez marca récords en Portugal y busca consolidarse como figura clave ante el PSG en Champions.
Se trata de la selección de Alemania, que tiene 4 títulos mundiales y que hace parte del grupo E junto a sus similares de Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
El seleccionador nacional daría una sorpresa de cara al torneo internacional que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con este lugar.
La estrategia incluirá cámaras inteligentes, lectores de placas y análisis facial en accesos, según explicó el secretario de Seguridad del Estado de México.
En las últimas horas se supo que el gobierno de ese país pausará los procedimientos de ciertas visas para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia.
El zaguero colombiano tuvo que abandonar el encuentro de este sábado entre Bolonia y Como en la Serie A. Se está a la espera del parte médico.
Para este torneo habrá una clase de innovaciones que ayudarán a los jueces a la toma de decisiones, pero también a los equipos a medir el rendimiento.
Néstor Lorenzo lleva a Colombia al top-10 mundial de técnicos en 2025, según la IFFHS. ¿Qué significa esto?
Mahrez lidera a Argelia a octavos y Mozambique logra su primer triunfo histórico en la Copa Africana.
Yaser Asprilla, el fichaje récord del Girona, enfrenta un inesperado giro en su futuro europeo.
El joven Endrick, ex Real Madrid, busca brillar en el Lyon tras una sorprendente cesión millonaria.
El calor extremo amenaza el Mundial 2026: ¿serán suficientes las medidas para proteger a jugadores y fans?
Una de las duplas que más ha competido en el mundo del balompié ve como su retiro está cada vez más cercano; este será su último campeonato del mundo.
Theo Bongonda marca el gol decisivo y la RD del Congo sueña con la Copa Africana y el Mundial 2026.
La emisora radial de RTVC adquirió oficialmente los derechos para el principal certamen de fútbol, una operación financiada con recursos públicos.
El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo sigue con atención un inesperado señalamiento que, de entrada, parece hasta escandaloso.
La astróloga aseguró que Argentina volvería a consagrarse campeona, logrando un inédito bicampeonato luego de la Copa obtenida en Catar 2022.
La máxima entidad de fútbol en el mundo aumentó hasta en un 50 % los premios con respecto al Mundial pasado y por eso las federaciones están dichosas.
Linda Caicedo, tras varios años en España, por fin jugará en uno de los estadios más importantes del mundo