En un Mundial se fue y en un Mundial podría regresar… Iván Mejía Álvarez volvió a poner su nombre en el centro de la conversación futbolera con un mensaje breve, pero cargado de intención.

(Vea también: Así es el nuevo álbum de Panini para Mundial de 2026; Iván Mejía quedó indignado con “mamotreto”)

El periodista deportivo escribió en su cuenta de X: “Saben, tengo ganas de comentar fútbol…”, una frase que bastó para alborotar el avispero entre seguidores y detractores.

La publicación fue interpretada por muchos como una señal de nostalgia y algunos más como un posible guiño a un regreso, justo cuando se acerca la Copa del Mundo, torneo que marcó buena parte de su trayectoria profesional.

Este es el mensaje del periodista:

Iván Mejía: casi ocho años lejos del micrófono

Iván Mejía está retirado del comentario deportivo desde 2018, cuando salió de Caracol Radio tras una larga etapa como una de las voces más influyentes —y polémicas— del fútbol colombiano. Desde entonces, su presencia se ha limitado a las redes sociales, donde mantiene su estilo frontal y crítico frente a jugadores, técnicos, dirigentes y medios.

(Vea también: Iván Mejía dijo que se retiró del Pulso del fútbol por César Augusto Londoño: “Estaba ‘mamado’”)

Durante décadas, Mejía fue protagonista en las transmisiones de los Mundiales y de la Selección Colombia, especialmente en los ciclos de los años noventa y principios de los 2000, lo que explica por qué su mensaje causa eco en un año tan simbólico para el fútbol.

Pese al revuelo que causó su frase, no existe anuncio oficial sobre un regreso de Iván Mejía a los micrófonos ni a transmisiones del Mundial 2026. El periodista tampoco amplió su mensaje ni confirmó si se trata de un proyecto concreto o simplemente de una reflexión lanzada al aire.

Mejía anunció su retiro en el cubrimiento de Caracol Radio de la final del Mundial de Rusia 2018, partido que coronó a Francia campeón sobre Croacia (justo la foto que ilustra esta nota). Hoy deja abierta la posibilidad del regreso con un escenario muy distinto.

De hecho, en medio de las respuestas a su mensaje, varios seguidores le sugirieron que, si tiene ganas de volver a comentar fútbol, lo haga desde redes sociales o plataformas digitales, y no desde los medios tradicionales. Algunos le pidieron abrir transmisiones en vivo, pódcasts o espacios propios, argumentando que hoy tiene una audiencia fiel que lo sigue sin necesidad de micrófonos de radio o televisión.

