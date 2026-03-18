La segunda línea del Metro de Bogotá ya no es solo un plan y empieza a tomar forma con detalles que ilusionan a muchos ciudadanos. La obra, que avanzará junto a la primera línea, busca descongestionar la movilidad en zonas críticas y conectar puntos clave de la capital en menos tiempo.

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Este nuevo tramo será casi totalmente subterráneo y arrancará en la calle 72 con avenida Caracas, para llegar hasta Fontanar del Río, en Suba. En total serán 15,5 kilómetros que podrían recorrerse en apenas 20 minutos, lo que cambiaría por completo la forma en la que miles de personas se mueven a diario.

Más de 2,5 millones de habitantes se verían beneficiados con esta obra, que además se integrará con otros sistemas de transporte. La apuesta es clara: facilitar conexiones, reducir trancones y mejorar los trayectos en una ciudad donde el tiempo en movilidad suele ser un dolor de cabeza.

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El trazado cruzará cuatro localidades clave, lo que lo convierte en un corredor estratégico para el noroccidente y el centro ampliado: Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

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El metro pasará cerca de sitios reconocidos como la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado 12 de Octubre, el Alkosto de la avenida 68 y el parque Fontanar del Río, entre otros puntos de alto flujo.

Otro dato que llama la atención es que esta línea se conectará con la primera, lo que ayudaría a reducir hasta en un 42 % los tiempos de viaje entre Suba y el centro de Bogotá.

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En cuanto a las estaciones, serán 11 en total (10 subterráneas y una elevada), ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad:

Calle 72 con Av. Caracas.

Calle 72 con Av. NQS.

Calle 72 con Av. Carrera 68.

Calle 72 con Av. Boyacá.

Calle 72 con carrera 80.

Av. Ciudad de Cali con calle 80.

Av. Ciudad de Cali con calle 90.

Av. Ciudad de Cali con carrera 93.

ALO con calle 129 D.

ALO con calle 139.

Av. Calle 145 con carrera 141 B.

Finalmente, el proyecto usará una tuneladora de última tecnología para excavar entre 25 y 35 metros de profundidad. Además, operará con 25 trenes automáticos, cada uno con capacidad para 1.800 pasajeros, y frecuencias de hasta 2,2 minutos en hora pico, lo que permitiría movilizar a miles de personas de forma más rápida.

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